Michael Mørkøv isoleret: Mistanke om virus

Den danske cykelrytter Michael Mørkøv skal undersøges for smitte. Lige nu er han i karantæne og sidder på sit eget værelse i Berlin, hvor han skulle deltage i VM i banecykling.

- UCI og de tyske sundhedsmyndigheder holder lige nu møde om situationen med ryttere, der kommer fra UAE. Vi er konstant i helt tæt dialog med UCI’s lægestab, og vi har som forbund selv har truffet alle nødvendige forholdsregler – herunder blandt andet at Mørkøv opholder sig på sit værelse, hvor han i forvejen boede alene, og at han vil blive testet for virussen, siger DCU til TV2.

Foto: Philip Davali/Polfoto

De sidste to etaper af UAE Tour er aflyst, efter at to holdmedarbejdere er blevet testet positiv for coronavirus. Michael Mørkøv samt Jonas Gregaard, Jesper Hansen, Michael Carbel, Asbjørn Kragh Andersen og Niklas Eg deltog alle i løbet.

Mørkøv ankom torsdag til Berlin.

Foto: Vincent Jannink/Ritzau Scanpix

Planen er, at Mørkøv sammen med Lasse Norman Hansen på søndag skal køre parløb, og de to havde guldambitioner. Mørkøv har ikke været til VM i banecykling i ti år, og han havde derfor glædet sig til comeback.

Med mistanken om coronasmitte kan det comeback muligvis blive udskudt.

