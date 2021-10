Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen vinder VM-guld

For andet år i træk er Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen verdensmestre i parløb på cykelbanen.

Søndag eftermiddag levede de op til favoritrollen og kørte den regnbuestribede VM-trøje i hus efter 200 intense omgange på velodromen i franske Roubaix.

De to danskere, der også tog OL-guld i Tokyo, vandt med fire point ned til Italien og seks point ned til Belgien efter en hæsblæsende afslutning, hvor flere nationer i den sidste spurt var i spil til sejren.

Italien lå længe i front, men det var tydeligt i den sidste del af løbet, at de havde brugt kræfterne for hurtigt.

Mørkøv og Norman kørte veldisponeret og overhalede Italien i stillingen efter 150 omgange.

I den sidste spurt holdt Danmark sig tilpas langt fremme og tog en tredjeplads, hvilket altså var nok til at sikre den imponerende triumf.

Da Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen tog OL-guld, kørte de med stort overblik og væltede sig ikke i spurtsejre, men sikrede sig hele tiden point.

Det samme gjorde sig gældende i begyndelsen af søndagens løb, hvor danskerne holdt sig en smule i baggrunden. Belgien var det hold, der brændte flest tændstikker og tog en tidlig føring.

Efter 55 omgange begyndte danskerne at sætte højt tempo og fik fuld gevinst i løbets sjette spurt. Med det samme derefter gik Italien i angreb og vandt en omgang og dermed 20 point.

Efter 100 omgange vandt Danmark spurten og kørte sig på den måde op på tredjepladsen, hvorfra der var 13 point op til italienerne på førstepladsen.

Danmark begyndte at investere en tand mere i spurterne, og det var da også nødvendigt for at holde snor i Italien. Mørkøv og Norman tog to spurtsejre i træk og kørte italienernes forspring ned til seks point med 70 omgange igen.

Med 50 omgange tilbage var Italiens forspring væk. Michael Mørkøv kørte en formidabel spurt, og så var Danmark foran med et point.

Storbritannien var et stykke efter, men spillede ud med et angreb med 36 omgange igen. Mørkøv var først tøvende, men stak så af, inden Norman i et hidsigt tempo satte efter briterne og hentede dem.

Tempoet var massivt i finalen, hvor både Danmark, Italien, Belgien og Storbritannien havde mulighed for at løbe med det hele.

Rytterne var spredt ud over hele banen, men danskerne holdt det kølige overblik, og da de tog tredjepladsen i den sidste spurt, rakte Mørkøv med det samme armen i vejret som tegn på, at han havde helt styr på, at verdensmesterskabet for anden gang i træk var i hus.