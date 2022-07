Midt i Tour-drama: Legenden advarer Vingegaard

SAINT-GAUDENS (Ekstra Bladet): Alberto Contador kan lide, hvad han ser.

Den tidligere vinder af Tour de France er begejstret for årets udgave, hvor det stadig er helt åbent, hvem der tager den samlede sejr.

Duellen mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar er en gave til løbet, og den tidligere mester mener, at den intense rivalisering er et væsentligt element i forhold til at holde sig skarp.

- Vi ser to rigtig stærke ryttere i front, og det er jeg glad for. Det er altid vigtigt, at man har en god rival. Og det bedste er, at de stadig er meget unge, og vi kan få lov at nyde de her to gutter i de næste mange år, siger Contador til Ekstra Bladet.

Alberto Contador har svært ved at pege på en favorit til den samlede sejr. Foto: Claus Bonnerup

Intet er afgjort

Spanieren er i dag ekspert på Eurosport, og her har han måttet forholde sig en hel del til en offensiv thybo, der har fået Tour-tronen til at vakle under Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard har kurs mod sejren i verdens største cykelløb, og Jumbo-Visma-kaptajnen har da også imponeret Tour-vinderen fra 2007 og 2009.

- Han er rigtig stærk. Allerede i Critérium du Dauphiné så vi, at han var en fantastisk hjælper for Primoz Roglic, der tog den samlede sejr. Indtil videre har Vingegaard ikke haft nogen problemer med at følge Tadej Pogacar, men det er en ny etape i dag, og det kan ændre sig, lyder vurderingen.

Manden med tilnavnet ’El Pistolero’ forventer, at Vingegaards slovenske førsteudfordrer vil skyde med alt, hvad han har, så snart chancen byder sig. Touren er for længst gået ind i sin afgørende fase, og intet er afgjort endnu. Den samlede sejr kan stadig gå begge veje, påpeger Contador.

- Det er svært at sige på nuværende tidspunkt. Det er klart, at det ser godt ud for Vingegaard, men holdkaptajner kan også have dårlige dage. Tadej Pogacar vil prøve hver eneste dag, og hvis Vingegaard har en dårlig dag, slår han til.

Alberto Contador kørte sit sidste Tour de France i 2017, hvor han endte på en niendeplads. Han er en af få ryttere, der nåede at vinde alle tre Grand Tours i løbet af karrieren.

Ekstra Tour: Vingegaard er faldet godt på plads i lederrollen.

