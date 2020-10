Midtpunkt i kæmpe drama: - Det er uvirkeligt

Så var hviledagen ellers forbi! Tirsdag middag blev 10. etape af årets Giro d’Italia sat i gang … men to hold mangler i feltet.

Både Michelton-Scott og Jumbo-Visma har trukket sig som følge af positive coronatests hos flere personer i og omkring løbet.

For det hollandske mandskab blev beslutningen meddelt lige før etapens begyndelse. Holdets bus og biler var ellers kørt til startbyen Lanciano og stod parkeret på rad og række tæt på indskrivningsområdet.

Jumbo-Visma var kommet til startbyen, men rytterne kom ikke af sted. Foto: Ritzau Scanpix

Derfor var det formodningen, at Jumbo-Visma ville fortsætte i løbet, om end det naturligvis ville være uden Steven Kruijswijk som følge af kaptajnens positive test. Han var den eneste på holdet, der var konstateret smittet, men én person er én for mange, blev konklusionen.

Over for Ekstra Bladet fortæller holdets sportsdirektør Addy Engels, at beslutningen om et kollektivt exit blev taget efter nøje overvejelser.

- Efter bekræftelsen af den positive prøve til Steven begyndte tingene selvfølgelig at gå stærkt. Vi tog diskussionen om, hvad vi skulle gøre, og i sidste ende blev resultatet, at rytternes og stabens helbred er vores førsteprioritet, siger Addy Engels til Ekstra Bladet.

- Selv om Steven ikke udviste nogen symptomer, var han i tæt kontakt med resten af teamet. Med holdets helbred som vores vigtigste bekymring samt tanke på løbets videre færd besluttede vi at trække os, siger Engels.

- Var alle ryttere enige om den beslutning?

- I sidste ende var de. Det, som sker nu, er chokerende. Også for mig. Det er uvirkeligt. Efter en række samtaler blev det mere og mere og klart for os at træffe denne beslutning. For rytterne ville der også være en usikkerhed forbundet med at fortsætte.

- Hvad tænker du om løbsorganisationens rolle. Burde de reagere nu, eller skal de bare lade Giroen fortsætte?

- Det er ikke en beslutning, jeg skal tage. Så vidt jeg forstår, kan løbet fortsætte, som det er nu. Vi træf vores eget valg her på holdet, siger Engels.

Sunweb bliver i Giroen, selvom holdet også er ramt af corona. Foto: Ritzau Scanpix

I løbet af de seneste dage er otte personer fra fem forskellige hold i Giroen blevet testet positive for coronavirus.

