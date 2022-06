Mikkel Bjerg ramt af corona

Coronasmitte er igen blusset op i cykelfeltet, og Mikkel Bjerg (UAE) er den seneste dansker til at blive ramt.

UAE-holdet oplyser på Twitter, at danskeren er en af to smittede på holdet, og at han derfor trækkes ud af det igangværende Slovenien Rundt.

Bjerg var en del af det hold, som forsøger at køre hjemmebanefavoritten og den dobbelte Tour de France-vinder Tadej Pogacar til samlet sejr i Slovenien.

Tidligere på ugen viste coronaen atter sit grimme ansigt i Schweiz Rundt, da Jumbo-Visma efter positive coronatest på holdet valgte at trække sig fra løbet.

Efterfølgende blev DSM-danskerne Søren Kragh Andersen og Casper Pedersen samt deres holdkammerat Cees Bol også konstateret smittet og forlod løbet.

Nu har smitten altså også spredt sig til feltet i Slovenien Rundt. Dog hærger den også fortsat i Schweiz, hvor Bjergs holdkammerat Marc Hirschi er testet positiv og ude af løbet.

Holdkammeraterne Joel Suter i Schweiz og Vegard Stake Laengen i Slovenien, der har sovet på værelse med de to smittede, trækkes også ud af de respektive løb af sikkerhedsmæssige årsager.

Mikkel Bjerg er på startlisten til DM i enkeltstart 23. juni samt DM i linjeløb tre dage senere.

Han er også udset til at få en rolle på UAE's hold til Tour de France, som indledes i Danmark 1. juli.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: