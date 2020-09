Milliardær opbygger nyt storhold: ‘Det her er ikke mit legetøj’

Den israelske milliardær Sylvan Adams poster store summer i sit cykelhold, men afviser, at han som Oleg Tinkov bare har købt sig et stykke legetøj

ORCIÈRES-MERLETTE (Ekstra Bladet): På en bænk over for superholdet Team Ineos’ bus på Avenue des Arcades i Sisteron sad tirsdag morgen den vragede Tour-rytter Mads Würtz Schmidt uden for afspærringen og ventede på at komme i gang med dagens tjans som tv-kommentator på TV 2.

Fire busser længere oppe ad gaden holdt Tour-debutantholdet Israel Start-Up Nation parkeret. Mads Würtz’ hold, som til de flestes overraskelse og rytterens forbitrelse ikke fandt plads til den danske rytter på årets Tour-hold.

Uden for bussen stod holdets ejer, den canadisk-israelske milliardær Sylvan Adams, klar til selv at springe i sadlen på en motionstur.

- Vi havde flere, der var dybt skuffede, men vi må naturligvis vælge. Jeg kan godt forstå, at Mads blev skuffet, men han var ikke den eneste, sagde Adams, da Ekstra Bladet fik ham trukket til side.

- Der var flere, der fik lange ansigter, da vi udtog Tour-holdet. Det er jo egentlig sjovt: Enhver rytter er ivrig efter at køre Tour de France, selv om de udmærket ved, at de vil komme til at lide mere i sadlen, end de nogensinde har lidt før.

- Sådan er det. Touren er noget særligt, sagde Sylvan Adams, som viser sig at være en lattermild, sprudlende person, som taler med entusiasme og passion om Israel, sit cykelhold og et væld af andre projekter, han har sat i søen for at hylde Israel og fremme sit nye hjemland i international sammenhæng.

Cykelholdet har udviklet sig i lyntempo fra kontinentalniveau i 2015 til World Tour-hold i år. Fra næste år har holdet verdensstjernen Chris Froome som kaptajn og sigter efter de højeste mål i cykelsporten.

- Ja, vi laver noget støj, ikke? Ved du, hvor det fører hen? Det fører til Paris med den gule trøje næste år, sagde Sylvan Adams, som med sit checkhæfte har sikret Israel en position i sporten, som ikke står mål med de sportslige præstationer, som israelske ryttere har leveret gennem årene.

‘Sugar-daddy’ er en udbredt og ikke videre positiv betegnelse for en rigmand, der køber et cykelhold som en slags hobby og ikke driver det på markedsvilkår. Et eksempel på en sådan teamejer er den russiske milliardær Oleg Tinkov, som åbent erklærede, at hans Team Tinkoff var et stykke legetøj. Efter 2016-sæsonen gad han ikke lege med det mere.

- Hvad adskiller dig fra ham?

- Det er et vigtigt spørgsmål, og jeg er glad for, at du stiller det. Lad mig spørge i stedet: Hvad var navnet på Tinkovs hold? Team Tinkoff, ikke? Og hvad er navnet på mit hold? Det er Israel Start-Up Nation, sagde Sylvan Adams.

- Det er forskellen. Jeg har et projekt, som dels går ud på at vise hele verden, at Israel er et normalt, vestligt, demokratisk land, og dels at fremme cykelsporten i Israel.

- Det er et langsigtet projekt, som ikke tjener det formål at pleje mit ego. Man ser ikke mit navn nogle steder. Jeg står bag mit hold og ikke foran, som Tinkov gjorde.

- Der ligger en rimelig kritik i dit spørgsmål, men holdet er større end mig. Meget større, sagde Sylvan Adams.

- Problemet med sugar-daddies er jo, at de før eller siden bliver træt af at lege med deres legetøj og så kasserer det …

- Ja, lige præcis. Men det her er ikke mit legetøj. Mit budskab er Israel, og cykelholdet er en af mange strenge, jeg spiller på, sagde Sylvan Adams.

- Jeg var involveret i Det Europæiske Melodi Grand Prix og fik Madonna hentet ind, da Israel var vært. Jeg har en racerkører, som er testkører for Williams.

- Jeg har bygget en velodrom i Israel, og jeg har hentet Lionel Messi til Israel for at spille med i en venskabskamp. Og jeg var partner i det projekt, som sidste år sendte et israelsk rumfartøj til månen. Til månen!

- Jeg gør alle mulige ting for Israel. Holdet her er ikke mit legetøj. Det er et meget vigtigt redskab for mig, når det gælder om at lade hele verden vide, hvad Israel er, sagde Sylvan Adams.

Rig på ejendomme

Sylvan Adams har på få år ført sit cykelhold op på højeste niveau, fra kontinentalhold i 2015 til World Tour-hold i 2020. Foto: Brian Askvig

Sylvan Adams er født i Canada som søn af holocaustoverleveren Marcel Adams, som skabte sig en milliardformue som ejendomsmatador. Sønnen overtog butikken og tjente sine egne milliarder, før han i 2015 emigrerede til Israel.

Adams, som i dag er 61 år, begyndte at cykle, da han var i fyrrerne, og han viste sig snart som en yderst habil cykelrytter, som har vundet flere verdensmesterskaber i sin aldersklasse.

Det israelske cykelhold etablerede han i 2015 under navnet Israel Cycling Academy. Det kørte da som kontinentalhold, men allerede to år senere steg det i graderne og blev et prokontinentalhold, hvilket sikrede det adgang til World Tour-løb.

Adams var en drivende kraft bag Israels succesfulde bud på en Giro-start i Jerusalem i 2018, hvilket også sikrede hans hold en billet til løbet.

Han hævdes at have lagt 90 millioner kroner på bordet, da udgifterne skulle fordeles, og han betalte efter sigende af egen lomme 15 millioner kroner for at sikre sig Chris Froomes deltagelse i løbet.

Reklame for Israel

Mads Würtz Schmidt er den eneste danske rytter på Israel Start-Up Nation. Hans træner, Nicki Sørensen, er sportsdirektør på holdet. Ingen af dem er med i årets Tour de France. Foto: Ernst van Norde.

Sylvan Adams’ hold er ikke det eneste i årets Tour de France, der promoverer et land. Men i modsætning til UAE Team Emirates, Astana og Bahrain-McLaren er Israel Start-Up Nation privatfinansieret - for hovedparten af Sylvan Adams selv.

- Det, jeg prøver at gøre, er at vise hele verden, at Israel er et åbent, frit, tolerant, forskelligartet, demokratisk og frem for alt et sikkert land, siger Sylvan Adams.

- Mange, der aldrig har været i Israel, taler om landet, som om det er et land, det er farligt at opholde sig i. Et land med politi og soldater på gaden. Men det er der ikke. Der er masser af politi og soldater på gaden her i Frankrig, men det er der ikke i Israel.

- Jeg vil gerne sende det budskab til hele verden, at Israel er et normalt, vestligt, demokratisk land, siger Sylvan Adams.

Hvad Sylvan Adams årligt skyder i holdet af egen lomme er uvist, men der er tale om en betydelig sum. Et gennemsnitligt World Tour-hold har et budget på ikke under 100 millioner kroner, og det forlyder i Tourens pressecenter, at Chris Froome er sikret fem millioner euro - 37,5 millioner kroner - i løn på holdet næste år.

