Milliardær vil redde Team Sky: Det skal de hedde

En umulig opgave. Det var mange eksperters dom, da mediegiganten Sky meddelte sin exit fra cykelsporten og sendte teamboss David Brailsford på jagt efter en ny og lige så ødsel sponsor. Milliarder af kroner er gennem det seneste årti skudt af på holdet, som alene i år ifølge britiske medier har et budget på omkring 300 millioner kroner.

Nu ser det imidlertid ud til, at opgaven var til at overkomme for Brailsford. Cyclingnews.com fastslår som en kendsgerning torsdag, at holdet næste år vil blive kendt som Team Ineos, idet Storbritanniens rigeste mand, Jim Ratcliffe, skal have sagt god for, at hans kemikaliekoncern Ineos bliver ny navnesponsor.

Dermed synes enhver ambition om at entrere med det statsejede, colombianske olieselskab Ecopetrol at være opgivet. Den løsning kom på tale, da Team Sky i februar kørte løb i Colombia, og Brailsford holdt møde med landets præsident og sportsminister.

David Brailsford er ikke ubetinget populær, men det er ubestridt, at han er en dygtig manager. Nu tyder alt på, at han har landet en storsponsor som afløser for mediegiganten Sky. Foto: Ritzau Scanpix.

Ineos er i forvejen kendt i sportens verden, idet koncernen og Ratcliffe sidste år siges at have investeret 110 millioner engelske pund – knapt én milliard kroner – i kampen for at nå med i America’s Cup i sejlsport med holdet Ineos Team UK. For samme beløb kan Team Sky i sin nuværende form snildt drives i tre år.

Cyclingnews.com skriver, at Team Sky-sportsdirektør Matteo Tosatto under UAE Tour afslørede over for den spanske avis Marca, at holdet havde sikret sig en ny, europæisk sponsor, og at navnet vil blive afsløret før Tour de France.

Det viser sig, skriver nyhedssitet, at hjemmesiden TeamIneos.com er reserveret. Twitter-kontoen @teamineos er tilmeldt i marts i år.

Team Sky har ikke ønsket at kommentere oplysningerne, skriver cyclingnews.com.

Se også: Englands rigeste mand – og brexit-tilhænger – flytter til Monaco

Se også: Rigmand vil tage over fra Land Rover: 'Det må ikke blive en Chelsea-traktor'

Ejet af multimilliardær Ineos grundlægger Jim Ratcliffe ejer i dag 60 procent af virksomheden og er kendt som en eventyrer med store armbevægelser. Den 64-årige kemiingeniør er blandt andet vild med sejlsport og ejer to superyatchts. Den ene Hampshire II har i følge engelske medier en værdi på 1,1 mia. kroner. Forbes opgjorde i marts 2017 Jim Ratcliffes formue til 65,7 mia. kroner, hvilket placerer ham som nummer 140 blandt de rigeste personer i verden. Vis mere Luk

Se også: Foran opsigtsvækkende skift? Storhold kæmper for overlevelse

Se også: Froome sæsondebuterer til overraskende jubel