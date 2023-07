Milliardær vild med danskerhold

Da UCI indførte op- og nedrykningssystemet, der baserer sig på tre års indsamlede resultater, var Israel PremierTech et af de første hold til at miste sin World Tour-status, da der sidste år skulle eksekveres første gang.

Det betyder, at holdet med Jakob Fuglsang og Mads Würtz Schmidt nu skal køre point ind i konkurrence med hold som TotalEnergies, Lotto Dstny og det dansk-norske Uno-X.

Danske Jakob Fuglsang kører for Israel PremierTech og var sidste år udtaget til Tour de France, som det ses her på billedet. I år er danskeren dog vraget på mandskabet. Foto: Claus Bonnerup

Fantastisk!

Holdejer Sylvan Adams er canadier med rødder i Israel, så han har forsøgt at bygge holdet op med en stamme af ryttere fra de to nationer. Derfor kan han se det unikke i Uno-X's projekt med kun at benytte ryttere fra Danmark og Norge.

- Det er et fantastisk hold. Jeg elsker det, de har gang i. Jeg har forsøgt at støvsuge talenter i Canada og Israel, og hvis Uno-X gør det samme i Danmark og Norge, er det fedt.

- Cykling skal ikke kun være Frankrig, Italien, Spanien, Belgien og Storbritannien.

- Jeg beundrer dem. Vi er mere internationale, da vi ikke har nok canadiere og israelere til at gøre det. Men jeg beundrer konceptet, og jeg ønsker dem al succes. Ikke alt for meget – for vi skal gerne slutte over dem i forhold til oprykning, siger den canadiske milliardær til Ekstra Bladet.

Jonas Gregaard fra Uno-X har vist sig flot frem under dette års Tour de France. Her på første etape i Baskerlandet, hvor danskeren ramte udbruddet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Godt øje til Danmark

Adams skynder sig dog at pointere, at hans hold lige nu er komfortabelt foran Uno-X. Men det betyder ikke, at han ikke holder øje med, hvad der sker højt mod nord.

Han har i særdeleshed et godt øje til Danmark, hvor han altså i øjeblikket har to ryttere fra. Men han udvider gerne staben.

- Vi har et godt scouting-netværk. Men hvis du har gode idéer, så kom med dem. Måske mangler vi et par stærke danskere på holdet. I er et land, der performer langt bedre, end størrelsen indikerer.

- Vi kigger også efter talenter. Vi har lige rykket tre ryttere op fra vores udviklingshold, så vi har plads, påpeger han.

- Upassende for cykelsporten

Sylvan Adams er en mand, der elsker cykelsport. Han har betalt for talentudvikling i Israel og finansieret velodromer i både Israel og Canada.

Og så driver han et herrehold, et udviklingshold og et kvindehold - mestendels for egne midler.

Han er er generelt også en meget smilende mand. Men han kan også blive vred.

Det bliver han, når snakken falder på efterårets Vuelta a España.

- Ja, der skal vi jo så ikke med, konstaterer han tørt.

Grunden er simpel. Kun hold fra World Touren og de to bedste Pro-hold får en direkte invitation - og Israel-PremierTech var ikke blandt de to heldige Wild Card-modtagere,

Hvorfor destruktiv?

Altsammen på grund af regelændringer om op- og nedrykning.

- Nedrykningsreglen er totalt upassende for cykelsporten – det virker ikke, siger Sylvan Adams og begrunder:

- Vi får ikke entréindtægter. Vi får ikke tv-penge. Vi har én indtægtskilde: sponsorer. Og hvad sker der, når man siger til en sponsor, at man ikke kommer med til eksempelvis Tour de France, fordi man er rykket ned. Så siger sponsoren farvel, og det starter en ond spiral.

- Hvad er formålet med at være destruktiv frem for konstruktiv? Lige nu har vi 21 hold – de 18 på World Touren, TotalEnergies, Lotto Dstny og os – der har et World Tour-budget.

- UCI vil naturligvis gerne give chancen til mindre hold. Det forstår jeg. Oprykning tiltrækker sponsorer, men nedrykning skræmmer dem væk.

- I vores tilfælde er vi heldige, at der er en stædig mand – måske den mest stædige mand, du nogensinde vil møde – der finansierer holdet.

- Hvor stædig er du?

- Ret stædig.

- Hvis jeg har forpligtet mig til noget, så er jeg ligeglad med, om aktiekurserne stiger eller falder, om der er covid eller ej, så kan man regne med den forpligtelse.