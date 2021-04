Mirakuløst comeback: 'Får os andre til at se åndssvage ud'

Sprinteren Mark Cavendish er tydeligvis imponeret over holdkammerat Fabio Jakobsens evner forud for sidstnævntes comeback til cykelsporten

Søndag skulle have været dagen, hvor Fabio Jakobsen gjorde comeback til cykelsporten.

Den 24-årige belgiske sprinter blev i august slemt tilredt, da han på 1. etape i Polen rundt blev kørt i banden og en overgang svævede i livsfare - men nu er han klar til igen at køre med i det professionelle felt ved Tour of Turkey.

Her er 1. etape, der skulle være kørt søndag, blevet aflyst på grund af snefald - derfor måtte Deceuninck-QuickStep også udføre træningen lørdag væk fra cyklerne og indendørs.

Og det var altså her, at Jakobsen gav prøver på sin smidighed under udstrækningsøvelserne - hvilket fik holdkammerat Mark Cavendish til at finde kameraet frem.

'Fabio Jakobsen får os andre til at se åndssvage ud under udstrækning,' skriver den hurtige brite på sin Instagram-story.

Hvor Fabio Jakobsen står efter sin otte måneder lange pause er et stort spørgsmål. Det er dog et faktum, at han har været igennem adskillige operationer, fik et helt nyt tandsæt, blev syet med 130 sting i ansigtet og fik en knogletransplantation fra sit bækken, da to stykker i kæben var for smadret.

Det spørgsmål får omverdenen først svar på mandag, når Tour of Turkey efter planen bliver genoptaget med 2. etape i og omkring Konya - umiddelbart en etape, der kunne ende i en massespurt, da den sidste halvdel af de 145 km er relativt flade.

