Misser også Touren

Biniam Girmays uheld med den løsslupne korkprop må siges at være indbegrebet af antiklimaks.

Den 22-årige eritreaner skrev historie, da han som den første afrikaner vandt en Grand Tour-etape i Giroen tidligere på måneden.

Dagen efter udgik han, fordi korkproppen fra den champagneflaske, han åbnede under fejringen på podiet, sprang op og ramte hans øje.

Hvor uheldig kan man være?...

Efterfølgende blev der spekuleret i, om det tidlige Giro-exit ville åbne muligheden for, at Girmay i stedet skal være en del af Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux-holdet til Tour de France.

Men en Tour-start er stadig ikke en del af planen for Girmay. Det skriver hollandske Het Nieuwsblad.

- Touren er ikke en mulighed, siger performance manager på Girmays hold, Aike Visbeek.

- Det er der flere årsager til. På grund af skaden og uheldet med korkproppen får han en dårlig forberedelse. Desuden har han ikke selv anmodet om at køre Touren, og vi har i forvejen et stærkt hold klar.

Hans største mål for sæsonen bliver i stedet det kommende VM i Australien til september.

Stadig ikke på cyklen

Selv har Biniam Girmay givet en status om sin nuværende forfatning på Instagram.

Artiklen fortsætter under opslaget..

'Jeg får det bedre og bedre, men jeg kan stadig ikke hoppe på cyklen', skriver han.

'Heldigvis vil jeg ikke have nogle eftervirkninger. Jeg vil gerne takke lægerne for de gode råd og holdet for dets støtte. Jeg håber, jeg snart kan køre løb igen. Nu håber jeg bare på mere succes fra holdet i Giroen.'

Tidligere på sæsonen vandt stortalentet også den belgiske klassiker Gent-Wevelgem.