Mistænkelig hændelse bliver undersøgt

NICE (Ekstra Bladet): En videostump på få sekunder har fået både den Den Internationale Cykelunion (UCI) og Cykelsportens Antidopingagentur (CADF) til at reagere.

I minutterne efter Remco Evenepoels uhyggelige styrt ud over en bro i cykelløbet Lombardiet Rundt fjernede Deceuninck-Quicksteps sportsdirektør Davide Bramati nemlig noget fra den unge belgiers lommer for derefter hurtigt at stikke det i sin egen.

Det kan du se her:

Undersøgelsen bliver bekræftet af det belgiske hold, der lørdag udsendte en erklæring om hændelsen.

Her bliver det igen pointeret, at Bramati ikke fjernede noget ulovligt, men blot gjorde, hvad ambulanceredderne bad ham om.

'Som vi allerede har påpeget offentligt, så var den genstand, der blev fjernet fra Remcos lomme, en lille flaske, der indeholdt et ernæringsprodukt. Det blev fjernet så han kunne blive placeret mere komfortabelt på båren af lægestaben.'

'Det har vi gentaget over for CADF, og vi vil fortsætte med at samarbejde i forhold til deres undersøgelser, hvis det bliver nødvendigt,' skriver Deceunick-Quickstep.

Fredag nævnte UCI-præsident David Lappartient, at CADF var blevet bedt om at gå ind i sagen. Han undrede sig især over Quicksteps bemærkning om, at de kunne se, at Evenepoels cykel var holdt op med at sende data.

Det var dog data til organisationen Velon, der er en sammenslutning af de professionelle hold, som har tilladelse til det.

Remco Evenepoel brækkede sit bækken i styrtet, og han er derfor ude i resten af sæsonen.

