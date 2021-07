Mistanken klæber til succesrigt Tour-hold

PIERREFITTE NESTALAS (Ekstra Bladet): Onsdag aften iværksatte fransk politi en ransagning af Bahrain-Victorious-holdets bus og hotelværelser som led i en indledende dopingefterforskning, som anklagemyndigheden i Marseille står bag.

Intet ulovligt blev fundet, og ingen blev ført bort til afhøring, men aktionen forstærker en i feltet udbredt mistanke om, at holdet kommer uærligt til sine flotte resultater.

I juni viderebragte avisen Le Parisien kritik af Bahrain-Victorious fra konkurrerende hold, som under anonymitetens dække undrede sig over holdets succes i Giro d’Italia, hvor Damiano Caruso blev nummer to.

Teammanager Milan Erzen afviste pure enhver mistanke om misbrug af medicin på holdet og understregede, at holdet gennemgår de samme dopingkontroller som alle andre.

Den aktuelle dopingefterforskning har angiveligt været i gang siden sidste år. Bahrain-Victorious har kørt en god sæson i år med 18 sejre indtil nu. Dylan Teuns og Matej Mohoric har vundet etaper i Tour de France, og den nærmest ukendte Mark Padun sejrede to dage i træk på hårde bjergetaper i Critérium du Dauphiné.

Ridser i lakken

Det vakte enorm opsigt og fremkaldte udbredt skepsis i cykelverdenen, og det i forvejen kontroversielle hold - som er sponsoreret af et mellemøstligt regime med et noget alternativt syn på menneskerettigheder - fik yderligere ridser i lakken.

Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen, forsvarede ved den lejlighed Padun og holdet.

Det er ikke mindst Milan Erzen selv, der får skeptikere til at tvivle på holdet. Erzen er fra Slovenien, og den lille nation med de store cykelryttere spiller en betydelig rolle på Bahrain-holdet.

Flere sportsdirektører og ryttere - heriblandt Matej Mohoric - er slovenere. Det gælder også de nu afskedigede Kristijan Koren og Borut Bozic, som blev fældet i den tysk-østrigske bloddopingsag Operation Aderlass. Også Erzen blev hvirvlet ind i sagen, men der er dog intet fældende bevis, og Erzen er således stadig magtfuld boss på holdet.

Endnu torsdag aften var der ikke nyt om den indledende efterforskning, som onsdag aften ledte til en ransagning er Bahrain-holdets bus og hotelværelser.

Mistanke om pr-stunt

Journalister i det franske pressekorps udtrykte torsdag over for Ekstra Bladet mistanke om, at det hele er et pr-stunt af det franske politi, som her få dage før de store finale i Paris søger opmærksomhed af politiske årsager.

- Sidste år skete præcis det samme med Arkea-Samsic, og det har ikke ført til noget som helst. Hvis der var noget at komme efter, så havde de selvfølgelig taget folk med til afhøring, sagde en reporter.

Pro Team’et Arkea-Samsic blev i sidste uge af Touren sidste år udsat for en lignende ransagning, og en soigneur og en teamlæge blev ført bort. De blev løsladt efter Touren, og endnu i dag er der ikke kommet noget ud af efterforskningen.

Det var ikke torsdag muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra en af Bahrain-holdets ledere i årets Tour de France ved teambussen.

