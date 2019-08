Mistede livet under løb - derfor gik det galt

48 km inde i 3. etape af polen Rundt styrtede belgiske Bjorg Lambrecht under et skybrud. Den 22-årige Lotto Soudal-rytter kurede ind i en betonsklods i en grøft og omkom kort efter med en stor revne i leveren, der forårsagede et hjertestop.

En høring ved anklagemyndigheden i Rybnik har nu afdækket, hvorfor den talentfulde belgier styrtede - det var nemlig ikke blot et spørgsmål om, at han gled på de våde veje.

Ifølge den belgiske avis Het Nieuwsblad ramte Lambrecht nemlig en refleksmarkering i kanten af vejen. En lille brik, der blot er ti centimeter lang og kun hæver sig et par centimeter fra vejen.

Men det var den, der bragte ham ud af kurs og forårsagede hans fatale styrt.

- To ryttere, der kørte lige efter Lambrecht, så, hvordan han ramte refleksen og mistede kontrollen over sin cykel. Han svingede først til højre og så til venstre. Så faldt han på vejen og ramte beton-sttrukturen.

- Det er trist, at reflekser, der har til formål at forbedre sikkerheden på vejene, er skyld i sådan en tragedie, siger Malwina Pawela-Szendzielorz, der repræsenterer anklagemyndigheden i Rybnik.

Bjorg Lambrecht blev begravet i sin hjemby, Knesselare, 13. august ved en ceremoni, hvor mange af hans nuværende og tidligere holdkammerater deltog.

Efterfølgende har Lotto Soudal vundet tre cykelløb, hvor de har æret deres afdøde holdkammerat.

Lotto Soudal ærer Bjorg Lambrecht med klistermærker, der markerer hans løbsnummer i Polen Rundt, 143, og hans kælenavn, 'Matchbox'. Foto: Ernst van Norde

