Mister 150.000 kroner: Riis træffer vigtig beslutning

Virtu Cycling Group har opgivet at søge licens til at etablere nyt hold - men har stadig ambition om at være i det professionelle felt næste år

Når den internationale cykleunion UCI på lørdag offentliggør listen over hold, der har søgt licens til den nye Pro Series, vil Bjarne Riis og hans Virtu Cycling Group ikke være blandt ansøgerne.

Det oplyser Anders Gram Simonsen, der er direktør i Virtu Cycling Group til Ekstra Bladet.

- Jeg kan ikke gå dybere ind i baggrunden for den beslutning andet end bare at konstatere, at vi ikke søger licens, siger Anders Gram Simonsen.

- Vi synes dog fortsat, at det ser fornuftigt ud for os, når det gælder at have et godt cykelhold næste år. Vi er bare ikke klar til at fortælle hvad, vi arbejder på, og hvordan det forløber.

- Deraf kan man vel slutte, at I agter at overtage et eksisterende hold?

- Det kan jeg ikke bekræfte, siger Anders Gram Simonsen.

- Hvorfor har I opgivet at registrere et nyt hold på prokontinentalniveau?

- Vi har haft en strategi fra dag ét i koncernen om, at vi gerne vil nå et sted hen på en vis måde med nogle givne faktorer i ryggen, og derfor har vi været nødt til at have flere scenarier i spil, siger Anders Gram Simonsen.

- Vi har indbetalt de 20.000 euro (cirka 150.000 kroner, red.), der skulle være indbetalt 1. september for fortsat at være i spil til at få en licens som Pro Team næste år. De penge er tabt, for vi søger ikke licens.

- Det er vores princip, at vi ikke smider gode penge efter dårlige beslutninger, og det har vi heller ikke gjort. Vi har blot holdt ét muligt scenario af flere kørende, og det viser sig så at være et af dem, vi ikke længere går efter at føre ud i livet, siger Gram Simonsen.

- Vi arbejder med andre scenarier, som vi endnu ikke er helt i mål med, og som vi derfor heller ikke er klar til at fortælle om.

- Under VM i Yorkshire løb det rygte, at Bjarne Riis skulle være på vej ind i et samarbejde i en eller anden form med World Tour-holdet Dimension Data. Hvad er din kommentar til det?

- Der er mange rygter, og dem kommenterer vi af princip ikke på. Det er helt sikkert, at når vi er klar til at melde noget ud, så gør vi det, siger Anders Gram Simonsen.

- Fornemmelsen er fortsat den i koncernen, at vi næste år har et godt cykelhold. Og det vil ikke være et kontinentalhold.

- Kan det være et World Tour-hold?

- Der er to muligheder, når det gælder et professionelt cykelhold. Jeg kommer ikke nu til at bekræfte noget om holdet, siger Anders Gram Simonsen.

De to muligheder er et World Tour-hold og et prokontinentalhold. World Tour-hold har ret og pligt til at køre de største cykelløb i verden – herunder Tour de France – mens prokontinentalhold, som fra næste sæson kaldes Pro Teams, har adgang til at køre løbene via kvalifikation og invitation.

