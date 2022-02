Modtog brev: - Min verden vendt på hovedet

Toon Aerts bedyrer sin uskyld.

Den belgiske cykelcross-stjerne har afleveret en positiv dopingprøve, skriver UCI (Union Cycliste Internationale) på sin hjemmeside.

- I går blev min verden vendt på hovedet. Jeg modtog et brev fra UCI, som ingen atlet ønsker at modtage i sin karriere, siger han til belgiske Sporza ifølge Cyclingnews.

- Jeg blev informeret om, at der blev fundet et unormalt resultat i min urinprøve, som blev taget under en kontrol uden for konkurrence i mit hjem den 19. januar.

Det er det forbudte præparat Letrozol, som han er testet positiv for.

Aerts (til højre) har blandt andre kæmpet mod superstjernen Mathieu van der Poel i mange løb. Her ved EM i 2017, hvor Aerts tog bronze, og Poel vandt guld. Foto: Vaclav Pancer/Ritzau Scanpix

28-årige Aerts siger, at han vil gøre alt for at bevise sin uskyld og rense sit navn.

Prøven blev taget ti dage, før at Aerts deltog i VM i cykelcross i USA, hvor han endte på en sjetteplads. Han risikerer at blive frataget resultatet samt sejren 6. februar i løbet Krawatencross i Lille, hvis B-prøven giver samme resultat.

Toon Aertss hold Baloise Trek Lions vil ikke lade ham køre flere løb, før der kommer et resultat på B-prøven.