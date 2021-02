Mørkøv bliver treer i vindblæst World Tour-åbner

Michael Mørkøv fik for en sjælden gang skyld lov til at agere sprinter, da sæsonens første World Tour-cykelløb søndag blev kørt.

Danskeren, der normalt er ham, som skyder Quick-Steps sprinter afsted mod mål, var overladt til selv at køre om sejren på 1. etape af UAE Tour, efter at feltet tidligere på etapen var blevet splittet i en kraftig sidevind.

Men Mørkøv manglede det sidste og måtte se den hollandske profil Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) vinde. Danskeren endte som treer lige efter en anden hollænder, David Dekker, på andenpladsen.

Der var lidt over 100 kilometer tilbage, da feltet knækkede over i sidevinden. Det var faktisk Quick-Step selv, der stod for splittelsen, da Michael Mørkov og co. satte trumf på.

Kort før havde Ineos forsøgt at lave samme manøvre, men ikke lykkedes med det.

Det endte med, at gruppe på 26 mand kom afsted og lå i front. Foruden Mørkøv var også Mikkel Bjerg (UAE) og Mattias Skjelmose (Trek) med. Det var adskillige store sprinternavne som Sam Bennett, Caleb Ewan og Pascal Ackermann derimod ikke.

Ved første øjekast så det ud til, at det ville ende med en duel mellem Fernando Gaviria og Elia Viviani om sejren.

Men Mathieu van der Poel ville også lege med, og hollænderen var altså hurtigst, da det skulle afgøres. Gaviria var slet ikke med i spurten efter at have forsøgt at stikke af fra frontgruppen kort før mål. Viviani blev femmer.

UAE Tour fortsætter til og med lørdag.