Mørkøv efter grusom finale: De vil have styrt

Michael Mørkøv var ikke stor fan af Tour-arrangør ASO efter 3. etapes styrt-mareridt: - Organisationen ønsker at få et spændende løb med nogle styrt og noget drama

PONTIVY (Ekstra Bladet): Det var de mange og voldsomme styrt, der var på alles læber, da Tourens 3. etape var slut i Pontivy mandag.

Ikke sejren til Tim Merlier (Alpecin-Fenix) eller nogle af de andre solstråle-historier, der tittede frem.

Ved målstregen trillede snesevis af forslåede og desillusionerede ryttere ind med ansigterne forvredet i smerte eller helt tomme i blikkene. Enkelte kom slet ikke i mål.

Flere bandede voldsomt på forskellige sprog, og Jumbo-Vismas rutinerede hollænder Steven Kruijswijk var et smut forbi en kommissær-bil for at fortælle, hvad han mente om ruteplanlægningen. Selv uden at kunne høre ordene, kunne man fornemme, at de ikke var pæne...

Danske Michael Mørkøv bandede ikke. Men også han langede ud efter arrangøren, ASO, på grund af finalen på smalle og hurtige veje i Pontivy.

- Der er en grund til, at vi ankommer her. Og det er, at organisationen ønsker at få et spændende løb med nogle styrt og noget drama. Det er der ingen tvivl om. Ellers lå opløbet et andet sted.

- Desværre er det os, der er statisterne i det. På en 3. etape i Tour de France, hvor alle stadig er friske, og hvor sprinterne alle sammen vil sidde fremme, og klassementfolkene heller ikke vil tabe tid, så er der ikke plads til alle, konstaterede han tørt til Ekstra Bladet.

Han var ikke selv nede at ligge, men han fik sin arbejdsdag spoleret, da sprinteren Mark Cavendish bag ham måtte i asfalten.

- Vi sidder ret uheldigt. Da det første styrt sker, bliver Cavendish hevet med bagfra og får ødelagt sin cykel. Så kommer vi på bagkant, og jeg ender med at jagte og bliver stoppet af alle styrtene, sagde han.