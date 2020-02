Mørkøv: - Havde været ubærligt

Michael Mørkøv forlod lørdag morgen sit selvvalgte eksil på et hotelværelse i Berlin, da det stod klart, at han ikke har været udsat for corona-smittefare ved UAE Tour

BERLIN (Ekstra Bladet): Fri for alle bekymringer om, hvorvidt han har udsat sine landsholdskammerater for corona-smittefare, kunne Michael Mørkøv lørdag morgen efter halvandet døgns frivillig isolation træde ud i det åbne rum på det store Vienna House-hotel i Berlin.

- Tør I godt komme tæt på?, spurgte han med et lunt smil, da han klokken 09 mødte danske og internationale journalister i et mødelokale på hotellet.

I et halvanden time langt møde tidligt lørdag med deltagelse af repræsentanter for Danmarks Cykle Union, den internationale cykleunion, UCI, og de lokale arrangører og sundhedsmyndigheder blev det konstateret, at enhver mistanke om, at Mørkøv skulle have slæbt coronavirus med sig fra det afbrudte etapeløb UAE Tour, er grundløs.

Han kan dermed tage del i det VM, som han i sin lange isolation frygtede, at han kun ville kunne se på tv.

- Det er skønt at være ude igen, selv om jeg ikke som sådan har følt mig fanget, sagde Mørkøv.

- Jeg skulle jo alligevel bare vente på at komme i gang ved VM. Havde jeg haft alle mulige vigtige gøremål, så havde det været noget andet, men det havde jeg ikke.

- Det er en lettelse, at ‘løsladelsen’ kom nu, så jeg kan nå at gøre mig klar til parløbet søndag. Havde det trukket ud, så havde det været vanskeligt at nå, sagde Mørkøv.

Han havde en planlagt træning i den store Velodrom få hundrede meter fra hotellet, men den måtte aflyses. Han har i stedet fået tid til at træne på cyklebanen lørdag eftermiddag, så han har mulighed for at mærke atmosfæren og lære forholdene bedre at kende inden parløbet, som han kører med Lasse Norman Hansen.

- Jeg var i hallen torsdag aften og lykønskede Lasse og de andre med guldet på 4000-meteren, før mistanken om et virusudbrud i UAE Tour blev kendt, sagde Mørkøv.

- Da vi kom tilbage på hotellet, besluttede vi at jeg skulle isoleres på et eneværelse for alle tilfældes skyld. Jeg følte mig fuldstændigt rask, men jeg var bekymret for, at jeg kunne have smittet mine holdkammerater, sagde Mørkøv, som beskrev sit lange ophold på værelset som ‘mange turbulente timer i uvished’.

Ikke kun for sin egen skyld var han lettet over, at han umuligt kan være blevet smittet med coronavirus i UAE Tour, idet frygten for et udbrud i det professionelle felt viste sig at være falsk alarm.

- Det havde været ubærligt for mig, hvis jeg havde været smittebærer og havde smittet andre. Det er ikke en rar tanke, så jeg er selvfølgelig meget glad for, at det hele viste sig at være ingenting, sagde Mørkøv.

