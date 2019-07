Mørkøv i gul eufori: - Vi er lagt fuldstændig ned

At køre på hold med manden i den gule trøje i Tour de France er én ting. At gøre det, når den gule trøje sidder på en fransk folkehelt er noget helt andet.

Det oplever Julian Alaphilippes holdkammerater på Quick-Step i disse dage. Danske Michael Mørkøv er en af dem, der er havnet midt i en bølge af fransk Tour-eufori.

- Vi er jo lagt fuldstændig ned på vores hoteller. Der er fyldt med folk, og vi skal ud igennem en kødrand af mennesker hver morgen. De står uden foran vinduerne, når vi spiser.

- Det er en meget, meget stor oplevelse at være med på et hold med en franskmand, der kører så godt i gult, siger Michael Mørkøv.

Det var ventet, at Julian Alaphilippe ville få problemer i bjergene, men den 27-årige franskmand fortsætter med at imponere og blev kun slået af etapevinder Thibaut Pinot på lørdagens Tourmalet-etape.

Mørkøv er overbevist om, at euforien er med til at løfte holdkammeraten til nye højder.

- Det er sandsynligvis den gule trøje, der giver umådelig stærke vinger her i Frankrig.

- Han har ikke før på samme måde kunnet køre op med de bedste på et bjerg som dette. Måske en gang eller to. Det er over forventning, det han leverer, siger Michael Mørkøv.

Efter lørdagens etape har Alaphilippe et forspring på 2 minutter og 2 sekunder til Geraint Thomas på andenpladsen.

Franskmanden kører søndag i den gule førertrøje for tiende gang i dette års Tour de France.

