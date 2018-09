Mørkøv kører holdkammerat til Vueltas-sejr

Tirsdag blev der igen kørt cykelløb i årets Vuelta a España efter mandagens hviledag i etapeløbet.

Her skulle rytterne ud på 10. etape, som var en relativt flad omgang over 177 kilometer fra Salamanca til Fermoselle tæt på grænsen til Portugal i Galicien.

Der var derfor set frem til et sprinteropgør, og sådan endte etapen også.

Her var Elia Viviani (Quick-Step) ganske suveræn, og italieneren vandt sin anden etapesejr i Vueltaen i år.

Michael Mørkøv var med til at servere sejren på et sølvfad for den lynhurtige italiener, da danskeren førte an hen mod målstregen.

Mørkøv slog ud og lod Fabio Sabatini gøre det sidste arbejde, inden Viviani blev skudt afsted.

Peter Sagan (Bora) sad lige efter Viviani, men slovakken kunne ikke stille noget op i afslutningen på dagen. Sagan blev nummer to på etapen, mens Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) blev nummer tre.

I den samlede stilling var der ingen forskydninger i toppen, hvor Simon Yates (Mitchelton-Scott) fører med et sekund foran Alejandro Valverde (Movistar) med holdkammeraten Nairo Quintana på tredjepladsen 14 sekunder efter.

Etapen forløb som ventet, og Tiago Machado (Katusha) og Jesus Ezquerra (Burgos BH) var længe i udbrud.

Med 52 kilometer havde de to ryttere et forspring på lige under to minutter.

Med 40 kilometer igen røg flere ryttere i asfalten bagest i feltet på en nedkørsel. Det så alvorligt ud, og Simone Petilli (UAE Team Emirates) måtte bæres ind i en ambulance på en båre og køres væk.

Også Laurens De Plus (Quick-Step) og Jan Bakelants (AG2R) var impliceret i styrtet og var en tur i asfalten.

Med 31 kilometer igen tog rytterne hul på dagens eneste stigning, og de to udbrydere blev opslugt af feltet.

Flere ryttere blev sat på stigningen, men der blev efterfølgende samling, og resten af dagen var fokus rettet mod en massespurt.

Se også: Valverde snød sprinterne i dramatisk finish

Se også: Gallopin vinder Vuelta-etape efter solo-fremstød

Se også: Stjernen i voldsomt kollaps: - Jeg har det forfærdeligt

Se også: Dansk OL-gulvinders cykelhold lukker