Mørkøv øjner Tour-rekord: Hvorfor ikke?

FOUGÈRES (Ekstra Bladet): Da Mark Cavendish tirsdag eftermiddag hamrede ind over målstregen i Fougères, var der tale om en genfødsel.

Den 36-årige Deceuninck-Quickstep-rytter er personen med næstflest etapesejre i Tour de France-historien, men sejrstørken har varet fem år for 'The Manx Missile', der i samme tidsrum har kæmpet gevaldigt for overhovedet at kunne køre på cykel.

Det kan han igen og stempler i den grad ind i årets Tour med sin sejr nummer 31 og erobringen af den grønne pointtrøje.

Til stor glæde for lead out man Michael Mørkøv, der nu tror på, at Cavendish har en mulighed for at nå Eddy Merckx' rekord på 34 sejre.

- For et par år siden sagde han til mig, at han bare skulle have et Tour de France - så skulle han nok tangere den rekord. Det har vi grinet lidt af, for det er nemt at sige.

- Men jeg vil vove og påstå, at han er den hurtigste i feltet lige nu. Så hvorfor skulle det ikke være muligt?

- Men i første omgang går vi efter den næste, siger Michael Mørkøv til Ekstra Bladet.

Mark Cavendish brød helt sammen i målområdet efter sin sejr. Foto: Tim De Waele/Reuters/Ritzau Scanpix

Selvom Michael Mørkøv holdt et stramt ansigt blev han berørt af sejren.

- Cavendish er en af de bedste sprintere, der nogensinde har været i cykelsporten. For et halvt år siden stod han og græd på tv, fordi han ikke havde en kontrakt.

- Så kommer han ind på holdet og betaler selv sin løn, kommer med Touren i 11. time, og så vinder han etape - og tager oven i købet den grønne trøje. Det er noget af en historie, påpeger Mørkøv i målområdet i Fougères.

Der fik han et langt kram af Mark Cavendish, som han ærlig talt ikke kunne forstå.

- Han var helt grådkvalt, men jeg er sikker på, at han kommer til at takke os i længder i aften, siger den danske rytter.

Næste mulighed for Mark Cavendish kommer torsdag, hvor der igen venter en afslutning for sprinterne.