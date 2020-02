Mørkøv om karantæne: - Det her er bare dybt frustrerende

I uvished om, hvorvidt han kommer til at køre VM-parløb på søndag, sidder Michael Mørkøv mutters alene på sit hotelværelse og er ved at eksplodere af indestængt energi

BERLIN (Ekstra Bladet): Klokken 9 i morges skulle Michael Mørkøv have været testet for coronavirus. Klokken 12 skulle han have trænet i den smukke Velodrom et par gader fra hotellet. Og hele vejen igennem skulle han have været holdt informeret om, hvad pokker der skal ske efter, at han sent torsdag blev isoleret på sit eneværelse af frygt for, at han er bærer af den frygtede smitte.

Intet er imidlertid sket. Mørkøv er ikke testet og aner ikke, hvornår han bliver det. Og værst af alt: Han aner ikke, om han får lov til at køre VM i parløb på søndag sammen med Lasse Norman Hansen.

- Det er dybt frustrerende at være bænket her uden at vide noget som helst. Jeg har det fint og har ingen som helst tegn på sygdom, men man er jo bange for smittefaren, så vi har besluttet, at det er bedst, at jeg bliver her og ser tiden an, siger Michael Mørkøv i et telefoninterview med Ekstra Bladet.

- Umiddelbart ladet det til, at der bare ikke sker noget. En læge fra UCI (den internationale cykleunion, red.) ringede til mig i formiddag og spurgte, om jeg hostede og havde det skidt.

- Jeg hoster ikke, og føler mig ikke det mindste syg. Tværtimod føler jeg mig meget frisk, og jeg har alt for meget energi til bare at sidde her på værelset, siger Mørkøv.

- Heldigvis har jeg en cykel heroppe, og jeg kan køre på ruller, og det er godt, for jeg kan simpelt hen ikke holde ud at ligge mere på senge og vente.

Michael Mørkøv er blevet midlertidigt isoleret på sit hotelværelse i Berlin, så man kan få ham undersøgt for coronavirus. Han har ingen symptomer og det er udelukkende for at være på den sikre side. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Dagen i dag er Mørkøvs planlagte restitutionsdag, hvor kun let træning var på programmet, så hans ufrivillige ophold på værelset ødelægger ikke noget for ham rent formmæssigt, fortæller han. Men trækker det ud, risikerer det at ødelægge hans forberedelse til parløbet søndag.

- Får jeg lov til at køre snart, så er det her intet tilbageslag. Jeg bliver tværtimod bare fyldt op med energi af ikke at lave noget, siger Mørkøv.

- Men er situationen den samme om 24 timer, så begynder det at blive mere problematisk. Jeg ved dog, at DCU gør, hvad de kan.

- Beslutningen om, hvad der skal ske, ligger desværre bare i UCI, og det er aldrig rart at være overladt til UCI, som ikke kan finde ud af at træffe hverken den ene eller den anden beslutning.

- UCI er vel de største amatører, man kan være overladt til, så det er lidt bekymrende, siger Michael Mørkøv, som frygter at virusfrygten på længere sigt kan tynde godt ud i landevejskalenderen.

Flere løb er truet af aflysning. Det gælder de italienske løb Strade Bianche, Tirreno-Adriatico og Milano-Sanremo samt det franske Paris-Nice.

- Det kan blive et tyndt forår, men folkesundheden kommer selvfølgelig før sport, så det må bare være sådan, siger Michael Mørkøv.

- Jeg tænker dog, at der er gået lidt for meget panik i tingene. Det er vel bare en influenza. Selvfølgelig er der dødsfald, og det er bestemt tragisk, men jeg synes, det her er slået lidt for stort op, siger Michael Mørkøv.

