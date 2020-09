Mørkøv på afveje: - Jeg var med for at destruere

LOUDENVIELLE (Ekstra Bladet): Da Tour de France-feltet lørdag drejede ind i Pyrenæerne var det med Michael Mørkøv helt i front i dagens udbrud.

Et ganske uvant syn. For selv om Mørkøv tilbage i Tour-debuten i 2012 ganske vist havde seks dage i den prikkede bjergtrøje, så er stejle stigninger ikke hans speciale.

Det var da også næsten en fejl, indrømmede Deceuninck-Quickstep-rytteren i mål, hvor han kom ind næsten 20 minutter efter vinderen, Nans Peters (AG2R).

- Det var ikke på nogen måde planlagt. Jeg går med i starten for at neutralisere det – vi var ikke interesserede i, at der skulle komme så stor en gruppe af sted.

- Feltet stopper bagved, og jeg havner i gruppen. Jeg var ikke interesseret i at øge forspringet – vi ville holde mulighederne åbne bagfra. Så jeg sad bare på hjul, sagde Michael Mørkøv.

Det skabte ikke just god stemning i den 13 mand store gruppe, men Mørkøv forsøgte at holde sig helt ude af diverse diskussioner.

- De prøvede nogle gange at argumentere for, at jeg skulle køre med rundt. Men jeg måtte forklare, at jeg ikke var interesseret – tværtimod var jeg med for at destruere det.

- Så jeg forsøgte bare at holde mig i baggrunden – jeg synes, at det ville være usportsligt at køre imellem i en gruppe, der samarbejdede, påpegede han.

Han blev ganske som forventet sat tidligt og kunne derefter lade sig falde tilbage til favoritfeltet, hvor han efter Port de Balès kunne hjælpe kaptajn Julian Alaphilippe. I hvert fald indtil han igen blev sat.

Eksplosivt drama

