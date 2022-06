Mørkøv ser frem til sit 19. DM: Ruten er ufatteligt fed

Mindst to cykelprofiler ser med spænding frem til søndagens elite-DM, der finder sted i Aalborg.

Magnus Cort og Michael Mørkøv har begge noget på spil i den 211 kilometer lange rute gennem den nordjyske by, fortæller de til TV 2 Sport.

37-årige Michael Mørkøv er en garvet mand i DM-regi. Med 18 deltagelser i banken ser han frem til sit 19. med stor ydmyghed over feltet og ruten.

- Jeg er meget overrasket over den omgang, der er her i Aalborg. Vi har ikke set hele den store omgang, men omgangen herinde er ufattelig fed og flot. Det er store, brede og nyasfalterede veje med to gode bakker på, siger Quick Step-rytteren til TV 2 Sport.

Mørkøv har vundet danmarksmesterskabet tre gange. I 2019, 2018 og 2013.

En, der håber at kunne skrive en sådan præstation på sit CV, er Magnus Cort. Den 29-årige rytter har kørt DM et par gange og tager denne gang turen alene, mens andre stiller op i hold.

Det er også det, han ser som sin største udfordring. Men han kommer med en god form som udgangspunkt. Det viste han på torsdagens enkeltstart, hvor kun Mathias Nordgaard kunne slå ham.

- Jeg har drømt om at blive dansk mester i mange, mange år. Det er aldrig lykkedes, selv om det var lige ved og næsten på enkeltstarten, siger Magnus Cort.

For de konkurrerende ryttere vil en god placering på årets rute komme med en helt særlig ære. Ved Tour de France-starten i Danmark vil vinderen kunne iføre sig DM-trikoten.

Og det er en stor motivationsfaktor og drøm for dem begge.

Når rytterne søndag kører gennem Aalborg og omegn, møder de rundstrækninger og stigninger på op til 6,5 procent. Den 211 kilometer lange rute slutter med syv runder af 11,5 kilometer.

Selv om den rød-hvide trøje trækker er det ikke kun den gode placering, der er motivationsfaktoren for Mørkøv og Cort. Bare det at være med er en hjørnesten i cykelsporten, mener Mørkøv.