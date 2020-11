Monster-karantæne for livsfarlig kørsel

Den hollandske cykelrytter Dylan Groenewegen må ikke køre internationale løb før til maj næste år.

Sprinteren fra Jumbo-Visma er blevet idømt ni måneders karantæne for at have forårsaget et voldsomt styrt under Polen Rundt i august, oplyser Den Internationale Cykelunion (UCI) i en pressemeddelelse.

Ifølge UCI erkender Groenewegen, at han afveg fra sin linje og dermed overtrådte reglerne under spurten.

- Rytteren samarbejdede med efterforskerne og accepterede at afsone en karantæneperiode indtil 7. maj 2021, skriver UCI.

Unionen oplyser, at Groenewegen også har indvilget i at deltage i 'arrangementer til gavn for cykelmiljøet'.

Ulykken skete 5. august, hvor 1. etape af Polen Rundt skulle afgøres i en massespurt.

Groenewegen kæmpede hårdt med landsmanden Fabio Jakobsen om sejren, og pressede undervejs Jakobsen op imod afspærringen.

Barrieren gik i stykker, så Jakobsen blev sendt på en flyvetur og pådrog sig alvorlige og livstruende skader.

Den 24-årige hollænder overlevede efter en periode i kunstig koma og har siden været igennem talrige operationer blandt andet i ansigtet og kæben.

I sidste uge skrev han på Twitter, at helbredelsesprocessen går godt, men at han står foran flere operationer næste år.

Dylan Groenewegen blev efter sammenstødet udsat for voldsom kritik, og manageren for Jakobsens Quick-Step-hold, Patrick Lefevere, krævede ham fængslet.

Sprinteren blev straks suspenderet af sit eget hold, Jumbo-Visma, mens UCI iværksatte en undersøgelse. Det er den, der nu er afsluttet med en ni måneder lang karantænestraf.