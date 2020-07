Monster-straf: Sendte søn i doping-helvede

Tredobbelt olympisk deltager og VM-medaljevinder får monster-karantæne for at guide sin søn i en lidt uheldig retning

Der findes forældre, der opfordrer deres børn til at gå til sport.

Så er der dem, der tager med til kampe og råber opmuntrende ting og sager.

Så er der dem, der skriger og skælder ud.

Så er der dem, der pacer.

Så er der Jelena Dokic' far.

Og så er der Hans Lienhart.

Han har måske aldrig råbt og skreget af sin søn, Florian, når denne har trampet i pedalerne eller taget endnu et tag i vandet i bestræbelserne på at blive en dygtig triatlet.

Men Hans Lienhart er gået skridtet videre. Han har introduceret Florian for de forbudte medikamenters nærmest uendelige verden af snyd og bedrag.

Det skriver det østrigske nyhedsbureau APA.

Far Hans har introduceret Florian til Epo, væksthormonet genotropin og testosteron i perioden december 2018 til marts 2019 - og 'opfordret og guidet til samt støttet i doping', som det bliver formuleret.

Det blev allerede opdaget sidste vinter under Operation Aderlass ved VM i Seefeld, der mest blev kendt for Max Hauke, der blev taget med nålen i armen.

Florian blev allerede knaldet sidste år, da han blev dopingtestet under et løb, og han fik ved den lejlighed fire års karantæne.

Far Hansi har nu fået ti år for sine forbrydelser...

De har i øvrigt begge vidnet mod den nu forhenværende landstræner i langrend Walter Mayer, der i den lokale byret i Innsbruck blev idømt 15 måneders fængsel for at have overtrådt dopingreglerne og derudover gjort sig skyldig i bedrageri.

Ringer der i øvrigt en klokke, når du hører navnet Hans Lienhart, skyldes det måske, at han som repræsentant for Østrig vandt VM-bronze i holdforfølgelsesløb på hjemmebane i Villach, Østrig. I øvrigt ved samme mesterskab som Alex Pedersen vandt bronze i amatørløbet.

