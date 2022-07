Movistar-rytter er indlagt til observation efter ulykke

Movistar-rytteren Alejandro Valverde blev ramt af en bil, da han trænede i Alcantarilla i det sydøstlige Spanien lørdag morgen.

Han er blevet indlagt på et spansk hospital til observation, men har ikke fået nogen alvorlige skader.

Det oplyser hans hold, Movistar, ifølge cykelmediet Cyclingnews.

- Vi bekræfter, at Alejandro Valverde ikke har fået nogen brud eller alvorlige skader, efter at han var ude for en ulykke lørdag, da han var ude at køre med en holdkammerat i Alcantarilla, skriver holdet.

Holdet oplyser, at Alejandro Valverde skal være indlagt til observation i 24 timer, og at han derefter vil blive udskrevet. Holdkammeraten, der kørte med Valverde, da ulykken skete, er uskadt, lyder det også fra Movistar.

I et opslag på det sociale medie Instagram takker 42-årige Valverde for den støtte og kærlighed, han har fået efter styrtet.

Han skriver videre, at det var noget af en forskrækkelse, men at han er okay.

Ifølge Cyclingnews var det en 69-årig mand, der sad bag rattet i den bil, der kørte ind i Alejandro Valverde.

Chaufføren flygtede fra stedet, men mødte senere op på politistationen i byen La Alberca og tilstod.

Den 69-årige er anholdt og skal stå til rådighed for det spanske politi, der skal undersøge hændelsen.

Valverde har vundet 132 sejre i sin karriere - herunder Vuelta a Espana i 2009. Han går under kaldenavnet 'Balaverde', der er spansk for grøn kugle.