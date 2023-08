Mundhugges med stjerne: - Gider ikke tale mere om det

Soudal-Quickstep-manager Patrick Lefevere giver ikke meget for Alberto Contador, efter at spanieren har blandet sig i debatten om Remco Evenepoel

Remco Evenepoel er en af de hotteste navne i cykelverdenen lige nu. Af flere årsager.

Dels er manden lige blevet verdensmester i enkeltstart efter en imponerende præstation. Og dels har der været mange røster fremme, der har sendt den 23-årige belgier til Ineos Grenadiers, selvom han har kontrakt med Soudal-Quickstep frem til 2026.

En af dem er den tidligere stjerne Alberto Contador, der nu er ekspert på Eurosport. Han betragter det nærmest som et faktum, at Evenepoel skifter til det britiske mandskab og tager flere ryttere med sig.

Ikke lige noget, der falder i god jord hos Evenepoels team manager, Patrick Lefevere.

Patrick Lefevere er træt af, at alle andre skal kloge sig om, hvad hans stjerne, Remco Evenepoel, skal eller ikke skal. Foto: Claus Bonnerup

- Jeg hørte, at Alberto Contador i al sin visdom har fundet det betimeligt at erklære på tv, at Remco kører for Ineos næste år.

- Jeg gider ikke at tale mere om den sag, men noterer mig blot, at Remco blev verdensmester på enkeltstart som Soudal-Quickstep-rytter.

- Hvis vores hold virkelig manglede teknisk knowhow, så kunne det ikke lade sig gøre, Enkeltstart er ikke en disciplin, man vinder ud af det blå, skriver han i sin klumme i avisen Het Nieuwsblad.

Også Israel-Premiertech og Bora-Hansgrohe har været nævnt som fremtidige arbejdsgivere for Evenepoel, hvis far også har haft blandet sig i debatten og bekræftet, at sønnen skal væk. En bemærkning, der fik Lefevere til at minde om, at kontraktbrud medfører sagsanlæg ...

Under alle omstændigheder er Remco Evenepoel Quickstep-kører i denne sæson, og han stiller om to uger til start i Vuelta a España som forsvarende vinder.