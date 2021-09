Mystisk exit: Nu er det helt slut

Colombianeren Miguel Ángel López er fra 1. oktober fortid hos Movistar-mandskabet.

Det oplyser cykelholdet lørdag på Twitter.

Forud for årets Vuelta a Espana forlængede López ellers sin kontrakt med yderligere to år, så den strakte sig frem til udgangen af 2023, men nu har parterne efter gensidig aftale valgt at ophæve samarbejdet, lyder det.

Forklaringen skal meget vel findes i netop Vueltaen, hvor Miguel Ángel López udgik på mystisk vis.

I årets sidste grand tour havde han på 20. etape kurs mod en podieplads, da han blev sat af på etapens tredjesidste stigning.

López tabte mere og mere tid, indtil der kom meldinger om, at han havde forladt løbet. En video viste, hvordan han tydelig oprevet snakkede i telefon, inden han satte sig ind i holdbilen.

Ifølge cykelmediet Cyclingnews fortalte López' svigerfar og træner, Rafael Acevedo, at Movistars øverste chef, Eusebio Unzué, var skyld i colombianerens exit, da der opstod uenigheder mellem dem under etapen.

Inden 20. etape, der var løbets næstsidste, havde Miguel Ángel López over halvandet minut ned til Jack Haig (Bahrain) på fjerdepladsen.

Colombianeren, der tidligere er blevet nummer tre i både Vueltaen og Giro d'Italia, tiltrådte hos Movistar til 2021-sæsonen.

Inden da kørte han for Astana fra 2015 til 2020.