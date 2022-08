Nåede det lige akkurat: Stjerne sled sig til triumf

Den spanske cykelrytter Marc Soler (UAE) tog onsdag sejren på den bjergrige 5. etape i Vuelta a Espana.

28-årige Soler kørte alene op til dagens store udbrud, der havde slået et hul til hovedfeltet efter omkring 80 kilometer af den 190 kilometer lange etape.

Det hårde arbejde så flere gange ud til at have tappet lidt for meget på kræfterne, men den udmattede spanier holdt stædigt fast, da udskilningen begyndte.

Blandt de ryttere, der undervejs måtte slippe, var den danske Vuelta-debutant Julius Johansen (Intermarché).

Op ad den sidste af i alt fem stigninger indhentede Soler briten Jake Stewart (FDJ), og på toppen af Ato del Vivero havde spanieren omkring ti sekunder til de nærmeste forfølgere med 15 kilometer let nedkørsel mod målstregen i Bilbao.

De sidste kilometers udviklede sig til en lang jagt på Soler, og det så flere gange ud til, at forfølgerne var ved at nå op.

Det lykkedes dog at bevare afstanden, da der gik taktik i samarbejdet bagved, og det betød, at Soler jublende kunne tage sejren med et hul på fire sekunder til forfølgergruppen.

Marc Soler vandt også sidste år en etape i Vueltaen, og spanieren har tidligere taget den samlede sejr i etapeløbet Paris-Nice i 2018.

I klassementet bød onsdagens etape på store ændringer i topstriden.

Franske Rudy Molard (FDJ), der deltog i dagens store udbrud, er ny mand i løbets røde førertrøje.

Molard overtager trøjen fra sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma), der kom med hovedfeltet hjem. Roglic, der har vundet Vueltaen i 2019, 2020 og 2021, er dumpet ned på femtepladsen.

Den førende franskmand har et forspring på to sekunder til Fred Wright (Bahrain Victorious) og yderligere et minut og syv sekunder ned til tyske Nikias Arndt (DSM) på tredjepladsen.

