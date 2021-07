'Når Vingegaard mødte op, tænkte vi altid 'åh nej''

Jonas Vingegaards Tour de France-togt giver Jesper Odgaard fra Thisted gåsehud over hele kroppen. Den tidligere klubkammerat fra Thy Cykle Ring er voldsomt imponeret over det danske klassementshåbs bedrifter i det franske

Jonas Vingegaard har imponeret alt og alle med sin kørsel i verdens hårdeste cykelløb, Tour de France

Den 24-årige Tour de France-debutant fra Team Jumbo-Visma har overrumplet Tour-feltet med sit tårnhøje niveau. Først i alperne, sidenhen på mægtige Ventoux og senest i de barske pyrenæer.

Ingen havde regnet med, at Vingegaard ville ende med at spille en så afgørende rolle i årets Tour. Men den stille thybo fra Glyngøre har virkelig taget hele cykelverdenen med storm ‒ på sin egen beherskede facon.

Fiskefabrikken kaldte

For bare fire år siden stod Vingegaard i produktionshallen på en fiskefabrik i Hanstholm og trak skindet af de fisk, som damerne længere nede ad båndet så skar ud i hånden til fileter. Op klokken fem, klar i produktionshallen ved flåmaskinen klokken syv, og så ud at træne på cyklen over middag.

Vingegaard på arbejde på fiskefabrikken i Hanstholm. Foto: DR/Niels Kristian Jung

- Han boede hjemme på det tidspunkt, så det var sådan set ikke af nød, at han tog det arbejde. Men vi skubbede på, for han måtte lære, at der også kan blive brug for et almindeligt arbejde, har Vingegaards far, Claus Vingegaard, tidligere fortalt Ekstra Bladet.

- Ingen kunne jo vide med sikkerhed, hvordan det ville gå med cykelkarrieren. Han kunne ikke bare satse på, at det ville gå godt, syntes vi.

Bedre træning

- Når han skulle tidligt op på arbejde, så kom han i gang, og han har sagt til mig, at det var en stor fordel at arbejde hos os, for så fik han faktisk meget mere ud af sin træning, har Karsten Mikkelsen, der den dag i dag stadig er chef på fiskefabrikken Chrisfish Hanstholm, forklaret til Ekstra Bladet.

Det var i efteråret 2017, at han ‘skindede fisk’ på Chrisfish. Det var på det tidspunkt, at det hollandske storhold Jumbo-Visma begyndte at fatte interesse for ham.

Ren gåsehud

I den stolte cykelklub Thy Cykle Ring på Rosenkrantzgade i Thisted har Ekstra Bladet sat Vingegaards tidligere holdkammerat Jesper Odgaard stævne. Her blev der glædeligt åbnet op til de hellige haller, hvor både Michael Valgrens og Vingegaards trøjer i dag hænger indrammet som klenodier på klublokalets ene væg.

Jesper Odgaard er stolt af sin tidligere træningskammerats succes i Touren. Foto: Ernst van Norde

I disse dage er det dog mest af alt den hårdføre klatrer fra Glyngøre, der løber med al opmærksomheden.

- Jeg er vildt stolt, indleder 37-årige Jesper Odgaard.

- Da han satte Pogacar (Tadej, red.) fra hjul på Mont Ventoux, fik jeg gåsehud over hele kroppen. Jeg gik nærmest helt i chok og troede ikke min egne øjne. Jeg var ude af stand til at snakke med min kone bagefter. Det var en fuldstændig vanvittig oplevelse, fortæller den tidligere holdkammerat, der også har kørt med Vingegaard på det danske kontinentalhold ColoQuick Cycling i årene 2016 til 2018.

En atypisk bjergrytter

Det lå ikke ligefrem i kortene, at Vingegaard en skønne dag skulle kæmpe med om podiepladserne i Paris i verdens største cykelløb.

- Da Jonas startede i klubben, var han et hoved lavere end alle de andre unge gutter. Han var bestemt ikke på forkant rent fysisk i mange år. Når han mødte op til fællestræning, tænkte vi altid: ‘Åh nej …’ For så vidste vi, at vi ikke kunne køre det tempo, vi ellers gerne ville.

- Men Jonas blev ved med at kæmpe. Også selvom han blev sat hver eneste weekend, da han for alvor begyndte at køre cykelløb. Som ungdomsrytter var hans største sejr, at han kunne sidde med feltet hjem. I mange år var han nok blandt de ringeste, smågriner Jesper Odgaard.

På besøg i Thy Cykle klub. Foto: Ernst van Norde

Der er vel plads til lidt godmodigt drilleri.

For i dag er fortællingen om den slidstærke thybo som bekendt en helt anden.

- Da Jonas rundede de 17-18 år, skete der pludselig noget. Så blev det alvor. Han var rigtig god til at køre opad, når vi var på træningslejr sydpå. Han kunne sgu en ting eller to, den lille gnom, siger Vingegaards tidligere holdkammerat med et smil.

- Men nu kunne han også give den gas på flad vej. Og når vi hev ham med ud på kystvejen i strid vestenvind, kunne vi ikke længere sætte ham. Nu pressede han til gengæld alle os andre. Jonas er en lidt atypisk bjergrytter. Spinkel, men med meget muskuløse ben. Han ligner lidt en minisprinter.

- Så han kan sagtens gøre sig gældende i fladt terræn. Og hans enkeltstart (på Tourens 4. etape, red.) gjorde mig voldsomt stolt. Vi skal ikke lægge mere pres på ham end højst nødvendigt, men han ligner virkelig en kommende Tour de France-vinder, siger Jesper Odgaard.

Den lokale billardklub har også fået øjnene op for Vingegaard Foto: Ernst van Norde

- Han spiser ikke én eneste af Rosas kager

Ekstra Bladet tog til den danske cykelkomets hjemby.

For bliver der bakket op i Glyngøre om byens stolte søn? Følger de med, når bysbarnet krydser klinger med de andre klassementsryttere i det franske? Og giver det overhovedet mening for en bjergrytter som Vingegaard at blive boende i et land uden høje bjerge?

De fleste spørgsmål blev heldigvis besvaret, da Ekstra Bladets udsendte spontant blev inviteret indenfor i den lille billardklub ‘Auktionen’ ved havnen i Glyngøre, hvor en håndfuld lokale beboere hang ud og nød en pilsner i godt selskab. Og med lyden af Tour de France summende i baggrunden.

Håber på podieplads

Glyngøre er kendt for sild og som kongelig hofleverandør, når det gælder skaldyr.

Men nu kan de lokale altså også bryste sig af en stjerne i svøb i verdens største cykelløb.

- Det er bare så fedt. Det er helt unikt. Selvom jeg skal op i hverdagene klokken fire om morgenen, sidder jeg alligevel, når jeg er kommet hjem fra arbejde, og følger med på tv til langt ud på aftenen.

Connie Skipper hepper på bysbarnet Vingegaard. Foto: Ernst van Norde

- Jeg håber virkelig, at han ender med en podieplads. Men skulle han omvendt ende med at gå helt ned, så vil jeg alligevel bare have lov til at sige: ‘Hold kæft, hvor er det bare godt gået’, lyder det begejstret fra den 59-årige Connie Skipper, der til daglig arbejder som buschauffør på Mors.

Spiser ikke svigermors kager

Vingegaard blev især rost for sin selvdisciplin blandt billardklubbens gæster.

Den 24-årige Jumbo-Visma-rytters svigermor er nemlig ingen ringere end Rosa Kildahl, der bl.a. er kendt fra ‘Den store bagedyst’. Velsagtens den mest skattede borger i Glyngøre.

For Vingegaard danner par med Rosas datter, Trine. Sammen fik de en lille datter i september 2020.

- Alle hans holdkammerater bor syd for alperne. Men Jonas bor her i Glyngøre. Han er så selvdisciplineret. Svigermor bager jo så mange kager … men han spiser ikke én eneste af dem. Han er meget disciplineret med sin kost. Og det tager jeg sgu hatten af for, siger Connie Skipper.

Ekstra Bladet prøvekører bakkEN i Glyngøre, Skovbakken. Foto: Ernst van Norde

Træner på Glyngøres værste bakke

Der er rent faktisk stejle stigninger i Glyngøre. Skovbakken skulle være den værste. Forholdsvis kort. Men helt uden for kategori. Og uden hårnålesving.

Her må de lokale stå af jernhesten og kapitulere til den efter sigende drabelige stigningsprocent på 21 procent. Men for Vingegaard er højdemeterne i Glyngøre ren barnemad. Her træner Jumbo-Visma-rytteren og kæresten ifølge de lokale gerne fra tid til anden, når han kortvarigt er hjemme fra træningslejr.

Trine på elcykel med sin mand lige i hælene.

Så måske er det alligevel ikke så galt, at adressen hedder Glyngøre og ikke Girona.