Nær ven anbefalede hold og sammen brød de års forbandelse

Julie Leth og Amalie Dideriksen har i årevis været makkere i parløbsdisciplinen med talrige medaljer til følge, blandt andet ved OL i Tokyo, hvor de vandt sølv til Danmark.

Til Ekstra Bladet fortæller Dideriksen da også, at det var på banemakkerens anbefaling, hun valgte at skifte til det skandinaviske hold Uno-X Pro Cycling i år, hvor Leth i forvejen kørte som rytter.

- Det er klart, hun nok også var en af grundene til, jeg valgte Uno-X. Både fordi Julie har talt godt om dem, og hvordan de gør tingene, men også fordi jeg gerne ville være holdkammerater med Julie, fortæller den 26-årige cykelstjerne til Ekstra Bladet.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Det nære makkerskab fra cykelbanen kan de også bruge i de hektiske landevejsløb.

- Vi kender hinanden godt, og det kan være en fordel i løbene. Julie kan se og høre på mig, når jeg mangler noget, uden at jeg nødvendigvis behøver sige det.

Brød fem års forbandelse

Det gode makkerskab bar frugt tidligere på måneden.

Her kunne Julie Leth hjælpe Dideriksen til dennes første internationale landevejssejr i næsten fem år.

Her lancerede Leth Dideriksens spurt, så hun kunne krydse stregen først og vinde det mundrette GP Eco-Struct/TGP Echompson/Security Tools.

En sejr, der faldt et tørt sted for Dideriksen.

- Det er rigtig fedt. Der kommer ikke mange sejre i cykling kontra nederlag, så det handler om at nyde det, mens de er der. Jeg håber selvfølgelig, der ikke går så lang tid næste gang, for jeg føler, jeg er et godt sted og udvikler mig i en god retning i øjeblikket, fortæller Dideriksen.

Amalie Dideriksen og Julie Leth i aktion ved OL i Tokyo, hvor det blev til en sølvmedalje. Foto: Tariq Mikkel Khan

Drømmer om nyt VM-guld

At hun fortsat udvikler sig og ser fremskridt er essentielt for Amalie Dideriksen, der allerede som 26-årig har haft en lang landevejskarriere, siden hun som 18-årig skrev sin første professionelle kontrakt og vandt VM for kvinde-eliten som 20-årig i Doha i 2016.

En bedrift, hun stadig går med en ambition om at gentage.

- Jeg tænker stadig, der er en chance derude. Hvis jeg ikke troede på det, skulle jeg nok være stoppet efter 2016. Først og fremmest drømmer jeg om at vinde VM-guld i parløb i år. Det er drømmen. Men jeg tror også, det er muligt på landevejen.

Sammen med parløbsmakkeren Leth er sigtekornet også indstillet på Paris, hvor der afholdes OL næste år, og hvor Dideriksen håber at kunne tage endnu en medalje.

- Jeg drømmer om en OL-medalje igen. I banecykling er OL kæmpestort, og det er en drøm for mig at tage afsted igen.