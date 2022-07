Navnet vækker undren: Tour-stjernens danske forbindelse

VEJLE (Ekstra Bladet): Det kunne næsten ikke klinge mere dansk. Efternavnet Jakobsen.

Ifølge Danmarks Statistik er der godt 27.000 her i landet, der har det stående i deres pas. Men manden i den grønne pointtrøje, Fabio Jakobsen, er ikke en del af statistikken.

Alligevel er den 25-årige hollænder ikke helt på udebane, mens feltet i disse dage kører rundt på danske veje.

For der er en forbindelse mellem supersprinteren og Danmark. Det fortæller Jakobsen til Ekstra Bladet, der fanger ham foran Quick-Step-bussen i Vejle forud for starten på 3. etape.

- Jeg tror, at mit familienavn oprindelig stammer fra heromkring. Jeg har ikke fundet ud af det, men indimellem ser jeg danske ryttere med det samme efternavn. Jeg håber, at det danske folk er glade, for jeg har sandsynligvis en smule danske rødder, siger Jakobsen til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Fabio Jakobsen på podiet efter sejren i Nyborg. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

- Skal vi foretage det her interview på dansk så?

- Nej. Jeg kan kun forstå sproget, men jeg kan ikke tale det, siger hollænderen.

Hans sejr på 2. etape var imponerende på flere fronter. Spurten i sig selv er blevet rost fra flere sider, da Jakobsen leverede et mesterstykke i timing og kastede cyklen frem til allersidst foran Wout van Aert (Jumbo-Visma) og Mads Pedersen (Trek).

Men det er især i et større perspektiv, at triumfen i Nyborg vidner om noget helt specielt.

For knap to år siden var Jakobsen tæt på at miste livet efter et uhyggeligt styrt i Polen Rundt, hvor han ved målstregen fløj ud over barrieren med en fart på omkring 80 kilometer i timen. Sprinteren blev lagt i koma, og hans ansigt måtte rekonstrueres som følge af det voldsomme uheld.

Men Jakobsen overlevede. Og han kæmpede sig tilbage til livet og siden cykelsporten gennem en lang og sej kamp.

Kulminationen kom i dette års Tour, hvor spurtspecialisten tog sin første sejr i verdens største etapeløb.

- Det er foregået trin for trin. Der har selvfølgelig været perioder, hvor det ikke har været nemt. Men det viser, hvilken karakter jeg er. Jeg giver aldrig op. Jeg bliver ved med at holde mig i gang. Og nu står jeg her som etapevinder i Tour de France, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

LÆS OGSÅ

Tourspillet: Optakt 3. etape

Tour-stjerne straffet: Rev i rytters hjelm

Stjerne indlagt til observation efter ulykke

--------- SPLIT ELEMENT ---------