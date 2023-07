Nedslået Mørkøv beklager: - Vi er rystede

Det er ikke kun topsprinteren Fabio Jakobsen, der kæmper med at finde formen i dette Tour de France.

Også hans entourage af Quick-Step-hjælpere er et stykke fra sædvanlig standard. Det erkender en af dem, Michael Mørkøv, efter endnu en skuffende massespurt på 11. etape.

- Med et bedre organiseret hold kunne Fabio have deltaget i spurten, siger Mørkøv.

- Vi er nok en lille smule rystede. Vi mangler noget selvtillid, fordi vi ikke er lykkedes med spurterne endnu i det her løb.

Kyllingen udpeger Tourens tops og flops på første hviledag i dette års Tour de France Michael Rasmussen har ikke været imponeret over Quick-Steps indsat i dette års Tour de France.

Blev spillet ned ad bakke

Jasper Philipsen var igen hurtigst i den flade finale, hvor det heller ikke i fjerde forsøg lykkedes Quick-Step at bringe Jakobsen i position til en spurt. Hollænderen kom i mål på en ubrugelig 16.-plads.

- Jeg har ikke behov for at bebrejde nogen, men jeg ved, at vi kunne have gjort det bedre, lyder det fra Mørkøv.

Quick-Step-rytterne sidder her på række omkrig Fabio Jakobsen. Men i finalen kørte leadouttoget af sporet. Foto: Daniel Cole/Ritzau Scanpix

- Drømmescenariet er, at vi kommer frem på den sidste kilometer som et helt tog med Fabio på hjul. Men det lykkedes vi ikke med.

- Fire kilometer fra mål sad Kasper Asgreen, Julian Alaphilippe, Fabio og jeg selv godt. Der kunne vi være gået frem, men så kom der en bakke nedad, hvor vi blev spredt, konstaterer den erfarne leadoutman.

Etapen var formentlig sprinternes eneste mulighed i denne Tour de France-uge. Forude venter fire på papiret meget hårde dage.