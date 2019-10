Nedtur for dansk 'flop': - Det kan næsten ikke blive værre

Der blev løftet en del øjenbryn, da Michael Valgren i august sidste år afslørede, at han de kommende to år ville skifte det kasakhiske storhold Astana ud med sydafrikanske Dimension Data.

Astana ærgrede sig over at lade den nu 27-årige dansker gå, men lagde ikke skjul på, at man ikke kunne få økonomien til at stemme med Valgrens krav.

Det kunne Dimension Data åbenbart, og derfor var forventningerne også i top efter en 2018-sæson, hvor Michael Valgren både vandt Omloop Het Nieuwsblad og Amstel Gold Race. Debutsæsonen for Dimension Data har dog langt fra været en dans på roser.

Faktisk så lidt, at det store cykelmedie CyclingNews har danskeren på listen over sæsonens ni største transfer-flop. Altså ryttere, der skiftede hold forud for sæsonen.

- Da Dimension Data annoncerede, at de havde skrevet under med det spændende unge danske håb Michael Valgren på en toårig aftale, så det ud til, at det trængte hold endelig havde fundet en talisman at bygge et succesfuldt hold omkring. Men i slutningen af foråret var næsten al optimismen fordampet, lyder dommen over Valgren.

Artiklen fortsætter under billedet..

Tour de France var bestemt ingen succes for Michael Valgren og Dimension Data. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

Noget at bevise

Michael Valgren forbedrede dog formen mod slutningen af sæsonen. Blandt andet med en sjetteplads ved VM i linjeløb, hvor Mads Pedersen dog helt naturligt løb med opmærksomheden takket være sin guldtriumf.

- Som resten af holdet slingrede Valgren gennem brostenssæsonen, og det var ikke før august i BinckBank Tour, at danskeren lignede noget nær sit bedste jeg. Top 10-placeringer i Bretagne Classic, Grand Prix de Montreal og VM fulgte, men trods den opadgående formkurve har 2019 stadig været en skuffende sæson for den sympatiske 27-årige, skriver mediet, der dog ikke har mistet troen på Valgren.

- Han er stadig en klasserytter, og med en god start på 2020 vil han have motivationen til at komme endnu stærkere tilbage. Han har absolut noget at bevise, skriver CyclingNews, der udover Valgren også har fundet plads til store navne som Rohan Dennis, Pierre Rolland, André Greipel, Richie Porte og Fernando Gaviria.

Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen, var da heller ikke imponeret over Valgren og Dimension Data i årets Tour de France, hvor han flere gange udråbte det sydafrikanske hold som flop.

Han er enig med mediet i, at Valgrens sæson har været langt under det forventede.

- Når man er købt ind som en af de tunge stjerne på et hold, og vi så skal helt frem til september, før der begynder at tikke resultater ind på kontoen, så skal det være Mads Pedersen-resultater (dansk verdensmester, red.), før det ændrer på helhedsindtykket.

- Han har været møgirriteret over at skulle køre rundt som statist i rigtig, rigtig mange løb gennem sæsonen. Han rammer et udbrud på 40 mand i Touren, men også der var han statist.

- Det kan næsten ikke blive værre, end det var for ham i år. Den sidste måned ændrer ikke på helhedsvurderingen af hele sæsonen, siger Rasmussen, som heller ikke er imponeret over Valgrens hold, Dimension Datas, overståede sæson.

- Man må bare sige, at der har været hele nedsmeltning over hele linjen. De fik en etapesejr i Dauphine, men det var så næsten også det for hele året. Det har været et dårligt miljø at skulle køre stærkt i. Mark Cavendish har været helt fraværende hele sæsonen. Og sportsdirektør Rolf Aldag brugte meget tid på at diskutere med teammanager Doug Ryder om, hvorfor Cavendish ikke var til start til Touren.

- Der har heller ikke været de bedste betingelser på det hold i år.

Som Cyclingnews tror Kyllingen også på, at Valgren kan revanchere et skuffende 2019.

- Han nåede at give en prøve på, hvad han kan i sit rette element, Netop til VM hvor det var ekstremt dårligt vejr. Det er sådan noget vejr, de render ind i til forårsløbene næste år. Men det kræver, at han er klar, understreger Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen.

Se også: Riis lukker sit hold: Bekymring for fremtiden

Se også: Mads P. blev ringet op af kronprinsen: - Tak for det

Kevin blandt de dårligste: Sådan kørte de