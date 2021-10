Nedtur for danske OL-helte

Cykelrytterne Amalie Dideriksen og Julie Leth endte på femtepladsen i parløb ved VM i banecykling i Frankrig.

På velodromen i Roubaix måtte de danske sølvvindere fra OL i Tokyo se Holland nappe guldet foran Frankrig og Storbritannien.

Den danske duo kom hurtigt bagud, men det gav trods alt lidt håb om en gylden aften, da Dideriksen og Leth lagde sig i front og vandt den femte af de 12 indlagte spurter.

Dermed kom danskerne op på 6 point, men allerede på det tidspunkt havde Storbritannien, Holland og Frankrig slået et pointforspring til de øvrige nationer.

De to danskere havde svært ved at gøre sig gældende i spurterne, og det lykkedes blot at hente yderligere fem point, så Dideriksen og Leth sluttede på 11 point.

Holland vandt VM-titlen med 35 point foran Frankrig med 30 point og Storbritannien med 24 point.

Italien vandt den sidste spurt og var med 23 point tæt på at fravriste Storbritannien bronzemedaljen.