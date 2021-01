Nedturen fortsætter: Degraderet

Dylan Groenewegen, der sidste år var skyld i et forfærdeligt styrt til konkurrenten Fabio Jakobsen, kommer ikke til at køre nogen store løb i den kommende sæson, oplyser hans hold

2020 tegnede længe til at blive et rigtig godt år for Dylan Groenewegen.

Han startede med en stribe sejre i foråret, og da cyklingen kom i gang igen efter en coronapause, så han skarp ud.

Han var hurtigst på 1. etape i Polen Rundt, men i det vanvittigt hurtige opløb fik han kørt Quickstep-konkurrenten Fabio Jakobsen i banden, så denne blev voldsomt kvæstet.

En handling, der kostede Groenewegen ni måneders karantæne og fordømmelse fra høj og lav.

Den hurtige sprinter angrede og brugte karantænetiden på at få den voldsomme oplevelse på afstand og på at finde sig selv igen, inden hans karantæne udløber 7. maj.

Men her kommer vi ikke til at se ham i de store løb, han sædvanligvis jagter sejre i. Det oplyser holdet, Jumbo-Visma, fredag.

Han skal i stedet udelukkende køre mindre løb for at genfinde sig selv.

- Vi har talt meget om det og tænkt grundigt over det. Det er en meget drastisk proces ... At sige, at han ud af det blå er tilbage til normalen, når hans karantæne udløber.

- Målet med Dylan er at gøre 2021 til året, hvor han genfinder sig selv fuldstændigt igen, siger sportsdirektør Merijn Zeeman til det hollandske tv-selskab NOS.

Det sker gennem løb som Ungarn Rundt, Tour of Guangxi, Tour of Norway - og såmænd også Danmark Rundt. Ikke noget med Grand Tours og klassikere for den 27-årige hollænder.

- Jeg håber, at jeg kan finde min plads i feltet igen, og at jeg igen kan finde glæde ved at køre om kap, siger Dylan Groenewegen, der er noteret for 53 professionelle sejre.

