Nicki Sørensen jubler: Allerede en succes

Ekstra Bladets cykelkommentator Michael Rasmussen vurderer den spændende 5. etape af Tour de France. Undervejs prisgiver den tidligere cykelrytter, at Jonas Vingegaard begrænsede sit tidstab.

Glæden er stor hos Israel-Premier Tech, efter at 35-årige Simon Clarke triumferede på 5. etape af Tour de France i en tæt afgørelse.

Det er den allerførste sejr i Tour-regi til det israelske hold, der debuterede i det franske etapeløb i 2020. Og i sportsdirektør Nicki Sørensens øjne kan indsatsen i Frankrig allerede nu kaldes for en succes.

- Det er jo det her, vi er kommet for - etapesejre efter udbrud. Vi er kun ved 5. etape, og vi har allerede en i posen. Det vil sige, at mit succeskriterie allerede er nået, siger Sørensen, mens han slapper af på kølerhjelmen af en af holdets biler.

Han havde set Clarke gøre arbejdet færdig efter en hel dag i udbrud med blandt andre EF-rytterne Magnus Cort og Neilson Powless.

I opløbet endte det med en tæt duel med Taco van der Hoorn, hvor målfotoet bekræftede, at det var Clarke, der tog stikket.

- Det er så fedt og så velfortjent. Simon kørte med selvtillid lige fra starten af etapen. Det var hele tiden planen, at han skulle i udbrud. Jeg talte med ham før etapen, og han vidste godt, at han havde en chance, siger Nicki Sørensen.

Sportsdirektøren godkender også sin landsmand Jakob Fuglsangs indsats på den hektiske brostensetape. Veteranen kom ind i favoritfeltet med blandt andre Jonas Vingegaard.

- Jakob kørte også et rigtig flot løb, siger Nicki Sørensen.

