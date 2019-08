Nøgen og rædselsslagen: Nu afslører hun nye grufulde oplysninger

Cykelrytteren Nathalie Birli fortæller i et interview, at simpel psykologi reddede hende fra en psykisk syg mands fængsel. Manden selv kalder kidnapningen for et resultat af panik

Det var et resultat af panik.

Den 33-årige mand, der 23. juli ramte cykelrytteren Nathalie Birli med sin bil nær den østrigske by Graz, havde ingen intentioner om noget som helst, da ulykken skete.

Det har han ifølge Kronen Zeitung fortalt til politiet.

Men panikken overtog, og manden gik fra at være en fuldstændig ligegyldig mand i en bil til at være kidnapper i den grufulde sag fra Østrig, Se også: Vågnede nøgen og bundet til en stol .

Han steg ud af bilen, noterede sig, at den 27-årige pige lå på vejen forslået (og med en brækket arm, skulle det vise sig), hvorefter han slog hende med en trækæp, bandt hende og tvang hende ind i bilen.

Og så ellers af sted til et sted, hvor han mente, de ikke ville blive fundet.

Efter mareridtet, der varede syv timer, slap Nathalie mirakuløst fri. Hun tilbragte nogle dage på hospitalet, og siden har den tyske tv-station RTL interviewet hende om fangenskabet.

- Jeg var bange for at dø. Jeg troede, han ville slæbe mig ud i skoven og begrave mig der, fortæller hun.

I stedet kørte manden hende hjem til sin lejlighed. Hun husker, at hun blev trukket ned ad en trappe og låst inde i et skab, hvor hun mistede bevidstheden. Da hun vågnede, lå hun nøgen på sengen. Det er i skrivende stund endnu uvist, om hun blev seksuelt misbrugt.

- Så sagde han: 'Jeg tager et bad nu', og så skete det med badekarret, siger hun.

Nathalie Birli på cyklen. Privatfoto

Da Nathalie nægtede at sætte sig i det kolde vand, forsøgte manden at drukne hende. Tre gange tvang han hende under vand.

- I lang tid kunne jeg ikke trække vejret. Det skete to gange mere. Så sagde han: 'Det her er en forsmag på, hvad der venter, hvis du ikke gør, som jeg siger'.

Siden prøvede han at kvæle hende med to håndklæder.

Én ting var frygten for at miste sit liv. Noget andet var tanken om hendes blot tre måneder gamle søn.

- Jeg var virkelig bange for, at min søn nu skulle vokse op uden sin mor, siger hun.

Som det allerede er blevet fortalt, skulle en samling orkideer vise sig at blive hendes redning.

Og hun fortæller, at chancen opstod hurtigt - men at hun var meget bevidst om, hvad hun foretog sig.

- Jeg tror, det skete meget instinktivt, siger hun og fortæller så om de psykologi-kurser, hun tog, da hun læste sportsvidenskab.

- Det har måske reddet mit liv på det tidspunkt, fordi vi lærte at opbygge empati og forsøge at forstå mennesker, fortæller hun.

Manden viste sig at være gartner, og Nathalies pludselige interesse for de mange orkideer, der er hans store passion, gjorde ham blød i knæene.

Kidnapperen gav sig til at fortælle Nathalie om sig selv og sit liv, og stille og roligt udviklede de et tættere forhold - og hun vandt hans tillid, som hun formulerer det.

Skulle se bedsteforældrenes hus

Nathalie foreslog på et tidspunkt, at de kunne få det til at ligne en ulykke, hvis han gik med til at løslade hende.

- Vi udvekslede endda telefonnumre, og jeg lovede ham, at jeg ville kontakte ham senere og forsøge at hjælpe ham på en eller anden måde. Tilsyneladende har det været så troværdigt, for han var enig med mig.

Derpå kørte manden hende hjem i sin bil. Pludselig frygtede Nathalie, at det var ved at gå galt igen. For manden stoppede bilen ved en anden ejendom på vejen.

- Så tænkte jeg: Nu begraver han mig et sted - eller bare dræber mig.

Frygten skulle vise sig at være det værste ved den sære seance. For manden havde andre planer. Ejendommen havde tilhørt hans bedsteforældre. Og det var det ...

Privatfoto

Da de ankom til Nathalies hus, steg hun ud og gik ind. Hun låste døren og bad sin svigermor ringe til Nathalies kæreste - og politiet.

Hun mener selv, at kidnapperen 'bare ønskede at afreagere', som hun siger i interviewet.

Han fortalte hende, at hun var et helt tilfældigt offer. Hans kæreste havde forrådt ham, og det skulle der nu gøres noget ved.

- Tilsyneladende med magt, som hun formulerer det.

Politiet anholdt hurtigt den 33-årige mand, da man via Nathalie Birlis cykelcomputer kunne finde hans adresse.

Han har efterfølgende fortalt myndighederne, at han aldrig havde planer om at ramme Birli, og at de efterfølgende timer var en konsekvens af den panik, han blev ramt af.

Han har til politiet angiveligt forklaret, at han ikke havde intentioner om at voldtage hende. De følgende dage skal han vurderes af en psykolog for at give en vurdering af, hvor beregnende han var.

