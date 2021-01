Nøgenbilleder koster jobbet

Belgiske Tara Gins blev fyret som sportsdirektør for et U23-hold, da holdets ledelse fandt ud af, at hun havde fået taget nøgenbilleder til Playboy og til en kalender

For Tara Gins er 2021 begyndt med nedskydningen af en drøm.

Den 30-årige belgier kom i sin comeback-sæson i 2020 slet ikke i aktion for sit cykelhold Cyclist Memorial Santos, og 2021 skulle derfor bruges på at rådgive unge mennesker som sportsdirektør for et U23-hold i hjemlandet.

En opgave, den alsidige kvinde har prøvet før.

Aftalen var på plads, men lørdag ringede manageren med nedslående nyt. Der var taget en beslutning om, at Tara Gins alligevel ikke skulle tilknyttes holdet - ledelsen havde nemlig fået tilsendt nogle billeder af hende, hvor hun ikke har specielt meget tøj på. Og den slags går ikke, når forholdet til sponsorerne skal plejes.

Hun fortalte sin historie på Instagram, og hun uddyber overfor Cyclingnews, hvordan teammanageren ringede til hende:

- Han indledte samtalen med at sige, at han bakkede ud af vores aftale, fordi en fra personalet havde set nogle billeder af mig. Den person sendte billederne rundt i en gruppe til de øvrige medlemmer af personalet. Åbenbart en chat, hvor jeg ikke var inkluderet.

- Nogen må have truet ledelsen med at sende billederne til sponsorerne, fordi den person åbenbart har et eller andet forhold til en af dem, fortæller Tara Gins, der ikke vil afsløre holdets navn.

Det irriterer Tara Gins, at hun ikke er blevet bedømt på sin faglighed, men på et billede. Privatfoto

Hun er heller ikke sikker på, hvilke billeder det drejer sig om. Men i sommer fik hun taget nøgenbilleder til Playboy, hvor hun dog var dækket til på strategiske steder. Og kort efter dem fik hun taget topløse billeder til en kalender udgivet af et belgisk firma. Men den kunne ikke købes i åben handel.

- Kalenderne er kun blevet sendt til firmaets kunder, så man kan ikke finde billederne online. Man kan kun se billederne, hvis man arbejder for firmaet. Kalenderen blev sendt ud i første uge i januar, så jeg gætter på, at det skyldes billederne i den, siger hun.

Efter samtalen sendte hun en besked til holdets øverste chef og forklarede, at hun gerne havde set, at hun blev vurderet på sine sportslige kvalifikationer og ikke på nogle billeder.

- Han var faktisk enig med mig, men sagde, at 'jeg kan ikke gøre noget, for jeg har nogle sponsorer, og dem vil jeg ikke miste', forklarer Tara Gins.

Hvad hun så skal foretage sig i stedet for må tiden vise. Men hun har tidligere været i løbsledelsen for et par løb - blandt andet kvindernes udgave af Tre dage ved Panne - der fra 2018 har været et endagsløb.

