Nordmand beholder førertrøjen

Norske Odd Christian Eiking (Wanty) forsvarede på imponerende vis sin røde førertrøje på 14. etape af Vuelta a España.

Med en hård stigning til sidst var der ellers lagt op til, at det kunne blive hans sidste dag i trøjen, når de store favoritter angreb.

Men i feltet var der ikke den store angrebslyst, og derfor kunne Eiking med en pragtpræstation hænge på næsten helt til stregen.

Han fører nu løbet med 54 sekunder ned til Guillaume Martin (Cofidis).

Etapen blev vundet af franskmanden Romain Bardet (DSM), der kørte solo fra morgenudbruddet på den sidste stigning. Han overtog også løbets bjergtrøje.

Først 10 minutter efter Bardet kom favoritterne over stregen med Miguel Ángel López i front.

Det er 30-årige Bardets niende sejr og første Vuelta-etapesejr i karrieren.

Tidligere har han vundet tre etaper i Tour de France, hvor han blev nummer to og tre samlet i 2016 og 2017.

Efter et par dage uden de store udfordringer ventede der igen en bjergetape lørdag med mål på Pico Villuercas-stigningen, der strækker sig over 14 kilometer med 6,3 procent i snit.

18 ryttere slap væk fra feltet tidligt på etapen heriblandt store navne som Romain Bardet og OL-guldvinderen i mountainbike Thomas Pidcock (Ineos).

Det stod hurtigt klart, at det store udbrud ville holde hjem, da der ikke var den store lyst i feltet til at få dem hentet.

I foden af den sidste stigning havde Nicolas Prodhomme (Ag2r) opbygget et forspring på omkring et minut til resten af udbruddet, men han blev hevet ind igen, da Romain Bardet lukkede op for gassen.

Med seks kilometer til målstregen lå franskmanden alene i front, og de resterende udbrydere så ham ikke igen.

I feltet forsøgte Guillaume Martin kort at sætte Odd Christian Eiking under pres, men det blev hurtigt lukket ned igen.

Miguel Ángel López (Astana) havde til gengæld bund i sit angreb med godt tre kilometer igen og skabte hurtigt et hul til Primoz Roglic og hans Jumbo-Visma-tog.

Han fik dog kun indhentet et par sekunder på Roglic, der kom i mål kort efter colombianeren.

Dermed er den slovenske forsvarende vinder fortsat nummer tre samlet efter Eiking og Martin, mens López er nummer fem efter sin holdkammerat Enric Mas.

Søndag venter der rytterne endnu en hård bjergetape til El Barraco.

