Nordmand kører alene i mål på 1. etape af Danmark Rundt

En perlerække af danske stjerner er til start i cykelløbet PostNord Danmark Rundt, men ingen af dem fik æren af at køre først over stregen i Aalborg på 1. etape.

I stedet gik sejren til norske Søren Wærenskjold fra holdet Uno-X. Han satte med fire kilometer tilbage alle konkurrenterne og kørte alene i mål efter en hektisk finale.

Europamesteren Fabio Jakobsen fra Quick-Step kørte seks sekunder senere i mål som toer, mens Treks Mads Pedersen blev bedste dansker på tredjepladsen.

Seks ryttere fik tidligt hul til feltet, men ingen af dem var på forhånd regnet som alvorlig trussel i det samlede klassement.

Trek med de store danske favoritter Mads Pedersen og Mattias Skjelmose styrede tempoet bagved, så forspringet til feltet ikke blev for stort.

Da udbryderne ramte målstregen i Aalborg første gang, var der lidt over et halvt minut til feltet, og det stod hurtigt klart, at det ikke var nok.

Rytterne skulle køre tre omgange på rundstrækningen i Aalborg og skulle blandt andet op over den stejle Skovbakkevej på 500 meter og en gennemsnitlig stigningsprocent på 7,7.

Ruten er kendt fra de seneste to års udgaver af DM i linjeløb, så de danske ryttere havde en stor fordel af at kende vejene og svingene indgående.

Flere af dem stak da også næsen frem, men Mads Pedersen blev sat tilbage på et kritisk tidspunkt af en defekt.

Længe hang han efter favoritterne, men den tidligere verdensmester sled sig tilbage til fronten.

Ti kilometer fra målstregen øgede han så selv tempoet forrest, men hverken han eller holdkammeraten Skjelmose kom væk.

Også Søren Kragh prøvede i den begivenhedsrige finale, men det hele blev samlet igen.

Wærenskjold så derfor sit snit til at komme afsted, og den stærke temporytter holdt dampen oppe hele vejen til målstregen.

Danmark Rundt køres over fem etaper. Afgørelsen falder lørdag, når rytterne kører enkeltstart i Helsingør.