Nordmand snupper Giro-førertrøje i fransk etapetriumf

Den franske cykelrytter Aurélien Paret-Peintre (AG2R) vandt 4. etape af Giro d'Italia, hvor feltet på de 166 kilometer fra Venosa til Lago Laceno skulle tilbagelægge tre kategori 2-stigninger, blandt andet i afslutningen.

Det var første gang, at han vandt en grand tour-etape.

I en duel om sejren slog han norske Andreas Leknessund (DSM) uden de store vanskeligheder.

Andreas Leknessund havde ellers chancen for at blive den første norske etapevinder i Giroen siden 2009, men det blev ved lige ved og næsten for nordmanden.

Til gengæld snuppede Leknessund løbets førertrøje fra Quickstep-belgieren Remco Evenepoel, der har ført siden den indledende enkeltstart.

Magnus Cort viste angrebslyst på første halvdel af etapen, men han kom ikke med, da det afgørende udbrud omsider satte feltet af.

Syv ryttere fandt sammen i et godt samarbejde og skabte omkring halvvejs på etapen et forspring på fire minutter.

På den næstsidste kategori 2-stigning blev afstanden mindsket til tre og et halvt minut, men derfra øgede udbruddet igen, og feltet viste ingen iver efter at ødelægge noget for de syv i front.

På den afsluttende og flere steder meget stejle stigning blev det som ventet et udskilningsløb.

Leknessund angreb og kørte solo mod etapesejren, men det lykkedes for Paret-Peintre at køre nordmanden ind.

Leknessund satte tempoet i front for duoen, da han ville sikre sig førertrøjen, og på de sidste meter havde Paret-Peintre ingen problemer med at oversprinte nordmanden og vinde etapen.