Norman og Folsach vinder sølv i parløb ved VM på bane

Danmark nåede søndag op på tre medaljer ved VM i banecykling.

Det skete, da Lasse Norman Hansen og Casper Folsach kørte et flot parløb og vandt sølv. Kun Tyskland kunne det stærke danske par ikke slå. Roger Kluge og Theo Reinhardt sluttede på 105 point.

Lasse Norman Hansen og Casper Folsach høstede 84 point foran Belgien, som vandt bronze med 82. Danskerne hørte til blandt medaljekandidaterne inden løbet.

Begge har flere medaljer ved store mesterskaber på bane bag sig.

Efter en lidt stille start åbnede de for alvor op, og med 120 omgange til mål havde de snuppet en omgang på feltet og lå dermed på fjerdepladsen med 26 point.

Førerparret fra Tyskland stod noteret for 35. Derfra røg Norman og Folsach lidt i defensiven og måtte bruge mange kræfter på at lukke huller og holde andre fra at nappe omgange på feltet.

I front vandt tyskerne spurt efter spurt og udbyggede føringen. Men Danmark holdt sig til, kom i udbrud og fik både en spurtsejr og endnu en vundet omgang ud af anstrengelserne. Det bragte totalen op på 54 point og en tredjeplads. Tyskland havde 73 point, og Australien kørte rundt med 59.

Belgien ville dog også have metal, og med 40 omgange til den sidste spurt med dobbelt antal point, lå den blåklædte duo på tredjepladsen.

Derfor gik Danmark i et sidste angreb med 35 omgange igen. Fem point i en spurt bragte de godt kørende danskere tilbage på tredjepladsen - ét point fra sølv.

Og Lasse Norman fortsatte i jagten på endnu en vundet omgang.

Med 20 omgange til mål vandt Danmark derfor endnu en spurt og lå nu på 64 point og på andenpladsen med kun 16 point op til Tyskland.

Med 13 omgange tilbage fik Danmark den omgang og lå dermed til guld med 84 point. Men Tyskland lå også i udbrud og vandt den næstsidste spurt. Dermed nåede tyskerne 85 point.

Kort efter fik også Tyskland en omgang og afgjorde dermed reelt finalen til deres fordel med 105 point på kontoen. Dernæst var det et spørgsmål, om Danmark kunne holde både Belgien og Australien bag sig.

Men Australien nåede ikke op, og heller ikke Belgien fik point i den sidste spurt.

Tidligere har Danmark vundet to bronzemedaljer med dette VM: Ved Amalie Dideriksen og Julie Leth i kvindernes parløb samt i herrernes 4000 meter holdforfølgelsesløb. I holdløbet var både Norman og Folsach i aktion.

