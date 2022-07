Norsgaard udgår efter gigantisk massestyrt

Kvindernes Tour de France har været tumultarisk, og femte etape var ingen undtagelse. Danske Emma Norsgaard var involveret i et massestyrt og udgik efterfølgende. Senere blev hun fragtet på hospitalet

Det så helt vanvittigt ud.

Med 45 kilometer tilbage af femte etape fra Bar-le-Duc til Saint-Dié-des-Vosges skete et dramatisk styrt i feltet i kvindernes Tour de France, og blandt de cirka 30 ryttere, der var i asfalten, var danske Emma Norsgaard fra Movistar.

Hun tog sig i lang tid til sin skulder og var i store smerter, før hun fik assistance fra læger. Til sidst måtte hun kapitulere og udgå.

Det bekræfter Le Tour på sin hjemmeside.

Styrtet skete relativt langt fremme i feltet, og klyngen af de mange ryttere, der lå på jorden, havde Norsgaard ikke mulighed for at undvige. Derfor ramte den 23-årige dansker en af de forankørende og blev sendt til tælling.

Efter etapens afslutning skriver Movistar på Twitter, at hun særligt slog sit hoved, bækken og netop skulderen. Hun er siden blevet kørt på hospitalet for at gennemgå yderligere undersøgelser.

Tour de France Femmes har tre danskere til start. Ud over Norsgaard er det Cecilie Uttrup Ludwig og Julie Leth. Uttrup vandt tirsdag den tredje etape.

Løbet har været højdramatisk indtil nu. Onsdag blev den spanske mester Mavi Garcia fra UAE kørt ned af sin egen holdbil.

På anden etape blev Marta Cavalli (FDJ) torpederet bagfra og måtte udgå.

Etapen blev vundet af Lorena Wiebes.

