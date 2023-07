Norsk bjerghåb kører videre i Touren trods albuebrud

Det norske Uno-X-holds bjergrytter Torstein Træen kører videre i Tour de France, selv om han pådrog sig et mindre brud på albuen efter et styrt på lørdagens 1. etape.

Det oplyser Uno-X ifølge det norske nyhedsbureau NTB inden 2. etape søndag.

- Torstein fik en god nats søvn og har responderet godt på behandlingerne i nat og i morges. Vi bad ham om teste noget på cyklen i morges, og han bestod uden problemer, lyder det i en udtalelse fra Uno-X.

Træen var tvivlsom til at kunne fortsætte efter lørdagens etape af Tour de France, som er nordmandens debut i grand tour-sammenhæng.

- Selv om der er noget ubehag, er Torstein og vi glade for, at han starter i dag, og vi vil fortsætte med at følge ham gennem etapen og de efterfølgende dage, oplyser det norske hold.

På tv-billeder kunne det Træen ses i vejkanten under 1. etape, mens han ventede på assistance med sin danske hjælper Anthon Charmig som selskab.

Sammen med Tobias Johannessen er Træen udset som holdets esser i bjergene. Træen sluttede senest på en samlet ottendeplads i det bjergrige opvarmningsløb Critérium du Dauphiné.

Uno-X stiller til start med to danske ryttere. Foruden Charmig er det Jonas Gregaard, der viste sig frem i et udbrud på lørdagens etape.

Mens Træen fortsætter i løbet, så gik det værre for spanske Enric Mas og Richard Carapaz fra Ecuador, som også styrtede på 1. etape. Duoen bejlede til en plads på podiet.

Movistar-rytteren Mas stod i vejkanten og tog sig til skulderpartiet, inden han besluttede sig for ikke at køre videre lørdag. Movistar meddelte lørdag på Twitter, at Mas har pådraget sig et brud på højre skulder.

Mas styrtede sammen med Magnus Corts EF-kaptajn, Carapaz, som så ud til at have store smerter i knæet. Der gik længe, før ecuadorianeren kom op på cyklen, men det lykkedes, og han trillede i mål. Men lørdag stod det fast, at han heller ikke fortsætter efter et mindre brud på en knæskal.

Carapaz sluttede på tredjepladsen i 2021-udgaven af Tour de France, hvor han blev overgået af Tadej Pogacar (UAE Emirates) og Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).