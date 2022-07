Nu afventer Vingegaard: - Aldrig rart

Det behagede ikke ligefrem Jonas Vingegaard at få stukket en vatpind op i næsen, men nu er det bare at vente

CHATEL (Ekstra Bladet): Jonas Vingegaard nåede kun lige at komme ned til holdbussen, før han fik stukket et mundbind i hånden.

Han skulle køre længere ned ad vejen og hen til et hvidt telt. Et telt, hvor samtlige ryttere og personale i årets Tour de France skulle kviktestes for coronavirus.

Og nu er det så bare at vente for Jonas Vingegaard.

- Det er bare en kviktest, så de har egentlig resultatet, men jeg ved ikke, hvornår jeg får svaret, fortæller han til den danske presse.

- Det er aldrig rart at få stukket sådan en ting op i næsen. Men nu venter vi på resultatet, og så håber jeg da, at jeg er til start på tirsdag. Men det ville undre mig, hvis jeg ikke var.

- Er du nervøs?

- Egentlig ikke. Jeg har det fint og føler mig ikke syg. Det kan selvfølgelig være, for der er nogle, der har fået det uden at have symptomer. Jeg synes, vi har passet godt på i vores lejr, og vi har ikke haft nogen indtil videre udover vores sportsdirektør, der testede positiv inden Touren. Ham har vi aldrig set, og han kommer nu her.

Foto: Claus Bonnerup

Det danske Tour de France-håb skal ligesom resten af feltet kunne fremvise en negativ antigentest på hviledagene, og da der mandag ikke skal køres cykelløb, er det altså blevet test-tid.

Det vides endnu ikke, hvornår rytterne kan forvente at få svar på deres test, men det ventes, at de vil blive informeret mandag.

Skulle Jonas Vingegaard eller en anden rytter testet positiv ved en hurtigtest, skal den efterfølgende bekræftes ved en PCR-rest.

Jonas Vingegaard ligger fortsat nummer to i det samlede klassement. Han er 39 sekunder efter Tadej Pogacar (UAE Emirates) i den gule trøje.

