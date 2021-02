Nu bliver det forbudt

Enhver cykel-fan har set det den senere år: Ryttere, der på en nedkørsel sætter sig på stellets overrør og krummer sig sammen i en mere aerodynamisk position. Nogle gange pedalerer rytteren samtidig.

Kommentatorer og eksperter verden over advarer alle om at efterligne de professionelle, og selv om der ikke er sket ulykker og styrt på grund af den specielle nedkørselsteknik, så har Den Internationale Cykelunio, UCI, set nok.

Fra 1. april bliver det nemlig forbudt, skriver UCI i en pressemeddelelse.

Teknikken nåede for første gang offentligheden i et stort løb i 2013, da sloveneren Matej Mohoric demonstrerede det under U23-VM - et løb, han i øvrigt vandt, efter at have holdt sydafrikanske Louis Meintjes stangen på en nedkørsel.

Siden har talrige ryttere gjort brug af den med stor succes.

Eksempelvis Chris Froome, der under Tour de France i 2016 meget uventet angreb på en nedkørsel og vandt 8. etape til Bagnères-de-Luchon og tog den gule førertrøje, han bar hele vejen til Paris.

UCI's tiltag skal ses i lyset af det store fokus på sikkerhed, der har været, siden 1. etape i Polen Rundt sidste år, hvor den belgiske sprinter Fabio Jakobsen med 80 km/t blev kørt ind i en bande og næsten mistede livet.

Derfor vil der i samråd med eksperter blive udarbejdet retningslinjer desangående, og de vil træde i kraft fra starten af 2022.

Anderledes er det altså med tiltag, der har med rytternes færden i løbene at gøre. Her har UCI tilladt en indkøringsperiode frem til 1. april, hvor den farlige nedkørselsteknik og at kaste flasker på vejen medfører sanktioner - måske endda diskvalifikation.

Øvrige tiltag omfatter ændrede regler for køretøjer under et løb, og UCI indfører også en sikkerheds-manager, der skal overvåge sikkerheden i UCI-løb.

Bankmandens Brøndby-hemmelighed

FCK's transferscoop: Bagom klubbens kæmpe-handel

Eksperten afslører: Det absolut bedste midtbane-kup