'Nu bliver supermagten endelig udfordret'

Hvis årets Tour bliver skånet for coronavirus, venter efter alt at dømme et medrivende opgør mellem supermagterne Team Ineos og Jumbo-Visma

NICE (Ekstra Bladet): Årets største slag i cykelsporten står for døren, og lægger man alle bekymringer om coronavirus og frygt for aflysning af løbet til side, har vi udsigt til et spændende løb, hvor Team Ineos’ dominans omsider for alvor bliver udfordret.

Det britiske hold har i det seneste årti vundet syv sejre i Tour de France med fire forskellige ryttere, og jeg hælder mest til, at det bliver en ottende sejr i år med unge Egon - colombianeren Egan Bernal - som sejrherre.

Hollandske Jumbo-Visma kommer dog stormende bagfra, og var Primoz Roglic ikke styrtet i Critérium du Dauphiné, ville jeg måske være vaklet i min tro på, at Ineos og Bernal nok skal hive endnu en sejr hjem.

Jeg tror, vi får lov at opleve en medrivende duel mellem de to storhold, som står rustet til tænderne. Jeg håber, at min gamle favorit Nairo Quintana og den franske superhelt Thibaut Pinot kan byde de to store kamp til stregen, men det er og bliver nok bare et håb.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kyllingens Tour-favoritter Egan Bernal (Team Ineos) Vinderchance 40 procent Set over de seneste fire år kan Egan Bernal tælle tre etapeløb, hvor han ikke er sluttet i top fem. Det er ret imponerende af en ung rytter på 23 år. Han har vist sig som intet mindre end verdens bedste rytter i de høje bjerge, og på trods af sin ringe kropsvægt kører han også en god enkeltstart - ikke mindst i kraft af sin gode position på cyklen. Han har et solidt punch i finalerne, uden dog at være en Valverde eller Gilbert. Bernal er ung, men han er kommet styrket gennem den interne magtkamp på Ineos og står nu som ubestridt kaptajn. Det vidner om en stærk psyke og tro på sig selv. Stabilitet: (6 ud af 6 stjerner) Bjergkørsel: (6 stjerner) Enkeltstart: (4 stjerner) Hold: (6 stjerner) Psyke: (6 stjerner) Punch: (4 stjerner) Primoz Roglic (Jumbo-Visma) Vinderchance 35 procent Han er verdensranglistens nummer ét. Det siger alt. På papiret må han være den mest komplette rytter i feltet, men tvivlen om hans aktuelle form nager som følge af hans styrt i Critérium du Dauphiné. Hans hold har vist sig som sæsonens absolut stærkeste, og intet tyder på, at holdet vil slippe jerngrebet om feltet i nærmeste fremtid. En stor force er hans styrke i finalerne. Han har et punch, der vinder cykelløb. Stabilitet: (5 stjerner) Bjergkørsel: (6 stjerner) Enkeltstart: (6 stjerner) Hold: (6 stjerner) Psyke: (5 stjerner) Punch: (5 stjerner) Nairo Quintana (Arkea-Samsic) Vinderchance 15 procent Det er uden tvivl en fordel for Quintana, at han er sluppet væk fra Movistar og ikke længere skal kæmpe om lederposten med andre ryttere. Der er næppe intern strid på Arkea Samsic, og det kommer i særskilt grad en rytter som Quintana til gode. På sine gode dage er han urørlig i bjergene - de kommer bare for sjældent. Hans hold har oprustet og kan nok yde ham solid støtte i bjergene. Om det er stærkt nok til at forsvare den gule trøje hele vejen til Paris, er der imidlertid god grund til at tvivle på. Stabilitet: (3 stjerner) Bjergkørsel: (6 stjerner) Enkeltstart: (4 stjerner) Hold: (3 stjerner) Psyke: (4 stjerner) Punch: (3 stjerner) Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) Vinderchance 10 procent Med sin flotte sejr på Tourmalet sidste år lignede Pinot længe en podiekandidat, men det hele endte som ofte før katastrofalt for det franske håb, da han på 19. etape måtte udgå med en slem skade i låret. Han har en trist statistik, når det gælder Grand Tours, idet han aldrig har været i stand til at gøre arbejdet færdigt, selv om han har haft gode kort på hånden. Han er lidt svag oppe i hovedet, og det koster. Psyken spiller ham for ofte et puds, og det er der ikke råd til, hvis man vil vinde en Grand Tour. Stabilitet: (2 stjerner) Bjergkørsel: (6 stjerner) Enkeltstart: (5 stjerner) Hold: (3 stjerner) Psyke: (2 stjerner) Punch: (5 stjerner)

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det næste lag

Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)

Efter et katastrofalt år på Team Sunweb er Dumoulin atter ved at finde melodien på sit hjemlands storhold. Han skal dele kaptajnrollen med flere på holdet, og han spiller andenviolin på Jumbo-Visma her i Touren. Han kørte overbevisende i Critérium du Dauphiné og må bestemt ikke afskrives på forhånd i Tour de France.

Mikel Landa (Bahrain-McLaren)

For første gang er Landa havnet på et hold, hvor han er eneste kaptajn. Det bliver interessant at se, om han så faktisk kan gøre sig gældende i en Grand Tour nu, da han ikke kan angive interne stridigheder som grund til, at han ikke vinder. På sine gode dage kan han vende op og ned på et cykelløb og presse selv de største i knæ - det har blandt andre Alberto Contador måttet sande.

Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe)

En utroligt stabil rytter, som må være sikker mand i top ti i årets Tour de France. Indtil nu har han ikke vist, at han har det, der skal til, for at nå helt til tops, men det kan jo være, at tiden er inde i år. Han har god støtte fra et solidt mandskab, som rummer blandt Peter Sagan. Selv er Buchmann dog en anonym gut. Mange husker nok ikke, at det var ham, der blev nummer fire sidste år.

Daniel Martinez (EF Education First)

En del af en colombiansk armada, som også omfatter Rigoberto Uran og Sergio Higuita. Han kommer med en frisk sejr i Critérium du Dauphiné, så på trods af Urans anciennitet må det være ham, der er holdets kaptajn. Holdet stiler entydigt mod klassementet med en stærk besætning af bjergryttere, som også tæller Hugh Carthy og evighedstalentet Teejay van Garderen.

Miguel Angel Lopez (Astana)

Med Jakob Fuglsangs prioritering af Giro d’Italia har det været let for teammanager Dmitriy Fofonov at udpege en ny Tour-kaptajn. Hvis ‘Superman’ Lopez skal opnå større succes i løbet end Jakob Fuglsang, kræver det større stabilitet, end den 26-årige colombianer hidtil har demonstreret. Nogle dage kører han fantastisk og får alt til at eksplodere, men ofte følger blot dagen efter en nedsmeltning.

Adam Yates (Mitchelton-Scott)

Ustyrlig i UAE Tour i februar, før coronavirussen lukkede alt ned, men i det nyligt overståede Critérium du Dauphiné var han knapt så overbevisende og sluttede på en 17. plads. Selv om Yates skulle finde forårets ben frem igen i denne Tour, har han ikke holdet til at gøre arbejdet, og han ender nok samlet i den nederste ende af top ti.