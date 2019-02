Nu er det officielt: Touren kommer til Danmark!

Tre Tour de France-etaper i Danmark i 2021.

Det står nu klart, efter det i dag kom frem, at Tour de France kommer til Danmark i 2021.

De tre etaper skal køres 2., 3. og 4. juli.

Den første etape er en enkeltstart i København. Dernæst køres der cirka 190 kilometer fra Roskilde til Nyborg, hvilket betyder, at Tour-feltet passerer Storebæltsbroen. Den tredje etape er fra Vejle til Sønderborg.

Tour-direktør Christian Prudhomme kalder det 'åbenlyst', at Touren blev nødt til at komme forbi cykelglade Danmark.

- Naturligvis blev Tour de France med verdens bedste professionelle cykelryttere nødt til at komme til Danmark og til København - verdens bedste land og by for hverdagscyklisme.

- Grand Départ Copenhague - Danemark 2021 er et rendezvous, som skal fejre den gensidige inspiration mellem hverdagscyklisme og professionel cykelsport, lød det fra Prudhomme

- Det er en stor ære for os. Og vi er stolte af, at vi får Tour-starten i København.

- Jeg har under mine besøg i Danmark indset, hvor stor passion I har for Tour en. Jeg var meget imponeret af VM i cykling i Danmark 2011, sagde Prudhomme på pressemødet.

Der forventes omkring 1 million tilskuere omkring de danske landeveje i juli måned

Interaktivt element

Opdateres...